Антимонопольщики выявили нарушения в подземных переходах
27 ноября 2017 г.
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27 ноября 2017 г.
Как сообщили в Харьковском областном территориальном отделении АМКУ, признаки нарушения были выявлены в ходе исследования рынков услуг по аренде недвижимого имущества и связанных с ним услуг в подземных переходах Харькова.
По данным АМКУ, под подозрение попали действия "Подземного города", которые заключаются в установлении несправедливых условий договоров о возмещении расходов на содержание арендованного имущества.
Территориальным отделением предоставлены обязательные для рассмотрения рекомендации прекратить вышеуказанное нарушение, а также устранить причины возникновения этого нарушения и условия, которые ему способствуют.
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