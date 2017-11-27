Антимонопольщики выявили нарушения в подземных переходах

Действия КП "Подземный город" (Харьков) имеют признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Как сообщили в Харьковском областном территориальном отделении АМКУ, признаки нарушения были выявлены в ходе исследования рынков услуг по аренде недвижимого имущества и связанных с ним услуг в подземных переходах Харькова.



По данным АМКУ, под подозрение попали действия "Подземного города", которые заключаются в установлении несправедливых условий договоров о возмещении расходов на содержание арендованного имущества.



Территориальным отделением предоставлены обязательные для рассмотрения рекомендации прекратить вышеуказанное нарушение, а также устранить причины возникновения этого нарушения и условия, которые ему способствуют.