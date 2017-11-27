Стала известна дата боя между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом
27 ноября 2017 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
27 ноября 2017 г.
Поединок за титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC пройдет 27 января, сообщает Isport.
Точное место боя будет объявлено в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что на организацию боя претендуют Киев, Рига и Чикаго, а вот сам Усик сказал, что вероятно это будет европейский город, но не Киев.
Отметим, что сейчас Усик продолжает подготовку к бою с Бриедисом в Буковеле.
Напомним, Александр Усик в 1/4 финала "боксерской Лиги чемпионов" в Берлине нокаутировал Марко Хука, а Бриедис в Риге по очкам победил Переса.
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|100 EUR
|3196.53 грн
|10 RUB
|4.5981 грн
|100 USD
|2691.36 грн