Стала известна дата боя между Александром Усиком и Майрисом Бриедисом

Организаторы Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) объявили дату полуфинального поединка турнира в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и латышом Майрисом Бриедисом.

Поединок за титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC пройдет 27 января, сообщает Isport.



Точное место боя будет объявлено в ближайшее время.



Ранее сообщалось, что на организацию боя претендуют Киев, Рига и Чикаго, а вот сам Усик сказал, что вероятно это будет европейский город, но не Киев.



Отметим, что сейчас Усик продолжает подготовку к бою с Бриедисом в Буковеле.



Напомним, Александр Усик в 1/4 финала "боксерской Лиги чемпионов" в Берлине нокаутировал Марко Хука, а Бриедис в Риге по очкам победил Переса.