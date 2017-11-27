В Украине первое водительское удостоверение будет выдаваться на два года

Первое водительское удостоверение будет выдаваться сроком на 2 года, а в течение этого периода будет запрещено превышать скорость 70 км в час.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №885 от 10 ноября 2017 года, которое опубликовано в газете «Урядовый курьер».



«Водительское удостоверение, выданное в первый раз, действительно на протяжении 2 лет со дня его выдачи с ограниченным правом управления транспортным средством… Ограниченным правом управления транспортным средством является запрет превышать скорость 70 километров в час», - говорится в сообщении.



Согласно документу, если в течении 2 лет водитель нарушил правила дорожного движение не более 2 раз, то можно получить новое водительское удостоверение. При этом в постановлении не уточняется, на какой период будет действительным новое удостоверение.



«Обмен водительского удостоверения, выданного впервые, после окончания срока его действия, осуществляется без сдачи экзаменов при условии совершения лицом на протяжении 2 лет со дня выдачи удостоверения не более двух административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении.



Отмечается, что возвращение водительского удостоверения лицам, которые получили его в первый раз и лишены права управления транспортными средствами, не осуществляется.



«Возобновление права на управление транспортными средствами в таком случае осуществляется путем получения нового водительского удостоверения, после прохождения внеочередного медицинского осмотра и после сдачи теоретических и практических экзаменов в сервисном центре МВД», - говорится в сообщении.





Подробности читайте на УНИАН: Первое водительское удостоверение будет выдаваться сроком на 2 года, а в течение этого периода будет запрещено превышать скорость 70 км в час. Читайте также В Украине за полтора года могут установить около 4 тысяч камер видеофиксации - Аваков Об этом говорится в постановлении Кабмина №885 от 10 ноября 2017 года, которое опубликовано в газете «Урядовый курьер». «Водительское удостоверение, выданное в первый раз, действительно на протяжении 2 лет со дня его выдачи с ограниченным правом управления транспортным средством… Ограниченным правом управления транспортным средством является запрет превышать скорость 70 километров в час», - говорится в сообщении. Согласно документу, если в течении 2 лет водитель нарушил правила дорожного движение не более 2 раз, то можно получить новое водительское удостоверение. При этом в постановлении не уточняется, на какой период будет действительным новое удостоверение. «Обмен водительского удостоверения, выданного впервые, после окончания срока его действия, осуществляется без сдачи экзаменов при условии совершения лицом на протяжении 2 лет со дня выдачи удостоверения не более двух административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении. Отмечается, что возвращение водительского удостоверения лицам, которые получили его в первый раз и лишены права управления транспортными средствами, не осуществляется. «Возобновление права на управление транспортными средствами в таком случае осуществляется путем получения нового водительского удостоверения, после прохождения внеочередного медицинского осмотра и после сдачи теоретических и практических экзаменов в сервисном центре МВД», - говорится в сообщении. Как сообщал УНИАН, в начале ноября Кабинет министров Украины на своем заседании инициировал ряд изменений в законодательство и нормативно-правовые акты для увеличения безопасности на дорогах. Тогда, министр внутренних дел Арсен Аваков предложил, чтобы срок действия водительского удостоверения для лица, которое получило его в первый раз, составлял 2 года. При этом, он заявил, что если на протяжении 2 лет лицо совершает не более 2 нарушений, то после этого выдается водительское удостоверение на 30 лет, без необходимости сдавать на права. Также, Аваков предложил снизить максимальную скорость движения в населенных пунктах Украины до 50 км/ч с нынешних 60 км/ч и увеличить размер штрафов за превышение скоростного режима.Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/transport/2264624-ne-bolee-70-kilometrov-v-chas-pervoe-voditelskoe-udostoverenie-budet-vyidavatsya-na-2-goda.html