Wizz Air возобновляет полеты из Харькова в Европу 27 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Лоукостер Wizz Air объявил о возобновлении полетов из Харькова с 2018 года. С 5 апреля авиакомпания будет выполнять рейс Харьков - Дортмунд (от 869 гривен), а с 20 июня - Харьков - Катовице (от 579 гривен).