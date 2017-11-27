Wizz Air возобновляет полеты из Харькова в Европу
27 ноября 2017 г.
Вечерний Харьков
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27 ноября 2017 г.
Вечерний Харьков
Как сообщила пресс-служба авиакомпани, кроме того, в 2018 году Wizz Air откроет три новых рейса из Львова - Гданьск (от 279 гривен), Катовице (от 279 гривен) и Дортмунд (от 719 гривен).
С учетом ранее объявленных рейсов Киев - Таллинн, Киев - Лиссабон и Львов - Лондон (Лутон) в следующем году авиакомпания откроет восемь новых маршрутов.
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