Харьков

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Wizz Air возобновляет полеты из Харькова в Европу

Wizz Air возобновляет полеты из Харькова в Европу
Лоукостер Wizz Air объявил о возобновлении полетов из Харькова с 2018 года. С 5 апреля авиакомпания будет выполнять рейс Харьков - Дортмунд (от 869 гривен), а с 20 июня - Харьков - Катовице (от 579 гривен).

Как сообщила пресс-служба авиакомпани, кроме того, в 2018 году Wizz Air откроет три новых рейса из Львова - Гданьск (от 279 гривен), Катовице (от 279 гривен) и Дортмунд (от 719 гривен).

С учетом ранее объявленных рейсов Киев - Таллинн, Киев - Лиссабон и Львов - Лондон (Лутон) в следующем году авиакомпания откроет восемь новых маршрутов.

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