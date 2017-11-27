Пожар в Харькове: на Немышле сгорело три автомобиля 27 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Автомобили Daewoo Lanos, Seat и Scoda Octavia были уничтожены в результате пожара в гаражных боксах на улице Тракторной, 35.

Информация о пожаре на территории частного дома поступила 26 ноября в 2.30 на номер 101. Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области, К месту вызова немедленно выехали 6 пожарно-спасательных отделений Московского, Немышлянского и Индустриального районов города – всего 25 спасателей. Общая площадь пожара составила 200 кв.м.



Во время пожара получил отравление угарным газом владелец боксов, мужчина 1959 года рождения, который был госпитализирован.



В 3:34 пожар был локализован, в 6:20 – полностью ликвидирован.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Национальной полиции, которая устанавливает обстоятельства и причину пожара.