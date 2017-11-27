Происшествия

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Пожар в Харькове: на Немышле сгорело три автомобиля

Пожар в Харькове: на Немышле сгорело три автомобиля
Автомобили Daewoo Lanos, Seat и Scoda Octavia были уничтожены в результате пожара в гаражных боксах на улице Тракторной, 35.
Информация о пожаре на территории частного дома поступила 26 ноября в 2.30 на номер 101. Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области, К месту вызова немедленно выехали 6 пожарно-спасательных отделений Московского, Немышлянского и Индустриального районов города – всего 25 спасателей. Общая площадь пожара составила 200 кв.м.

Во время пожара получил отравление угарным газом владелец боксов, мужчина 1959 года рождения, который был госпитализирован.

В 3:34 пожар был локализован, в 6:20 – полностью ликвидирован.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Национальной полиции, которая устанавливает обстоятельства и причину пожара.

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