Мечтали о шикарной свадьбе, а поженились в колонии 27 ноября 2017 г. Павел Гусев 0 0

В государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония (№25)» был зарегистрирован брак.

Пожениться, несмотря на обстоятельства, решили осужденный Алексей и его любимая девушка Елена. Алексей и Елена знакомы уже три года, мечтали о шикарной свадьбе, но узаконить свои отношения, пока жених был на свободе, не успели.



Зарегистрировала брак сотрудница Центрального отдела регистрации актов гражданского состояния Харькова. От имени администрации учреждения молодоженам было предоставлено длительное свидание на трое суток.



Начальник учреждения полковник внутренней службы Эдурад Рыженко отметил, что традиция заключения браков в местах лишения свободы дает возможность многим осужденным становиться более ответственными к своей жизни, воспитывает в них чувство единения с общечеловеческими ценностями.