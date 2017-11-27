Здоровье

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В Харьковской области планируется построить полсотни амбулаторий

В Харьковской области планируется построить полсотни амбулаторий
В Харькове состоялось выездное заседание Минрегиона, которое было посвящено развитию сельской медицины.
Ключевыми вопросами для обсуждения в ходе заседания стали создание современных медицинских амбулаторий в рамках реформы первичной медицинской помощи в сельской местности и внедрение телемедицины, сообщает пресс-служба ХОГА.
В мероприятии приняли участие Юлия Светличная и представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко.

Открывая совещание, председатель ХОГА Юлия Светличная отметила, что закон о развитии сельской медицины позволит укрепить материально-техническую базу учреждений и повысить качество предоставления услуг пациентам.

– Реформы в медицине назрели давно. Сегодня благодаря децентрализации у нас есть новые возможности для развития инфраструктуры, мы можем делать ремонт там, где он не проводился десятилетиями. Но кроме укрепления материальной базы учреждений здравоохранения, нужно еще и наладить работу системы так, чтобы жители самых отдаленных районов могли получать качественные услуги. Закон о повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности содержит много нововведений, которые позволят воплотить это в жизнь, – сказала председатель ХОГА.

По словам представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко, которая тоже участвовала в совещании, глава государства планирует подписать соответствующий закон на этой неделе.

– Кроме материально-технического обеспечения ФАПов и амбулаторий, он предусматривает создание дорожной инфраструктуры, обеспечение служебным транспортом – чтобы врач мог быстро доехать до больного. Амбулатории будут объединены между собой и с районными, и областными больницами интернет-сетью, благодаря чему врачи смогут консультироваться с коллегами по многим вопросам. Также закон содержит большой мотивационный пакет для врачей, которые сегодня не хотят работать в селе, – рассказала Ирина Луценко.

Она отметила, что закон не предусматривает закрытия амбулаторий и ФАПов. Более того, будет построена сеть новых современных заведений по типовому проекту.

По словам замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Льва Парцхаладзе, в следующем году планируется построить около 1300 амбулаторий по всей стране, в Харьковской области откроется около 50 учреждений.

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