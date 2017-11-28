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С 1 декабря увеличится социальная помощь для людей с инвалидностью

С 1 декабря увеличится социальная помощь для людей с инвалидностью
Вице-премьер Украины Павел Розенко сообщил о том, что с 1 декабря увеличится социальная помощь для людей с инвалидностью.
Он отметил, что увеличение для этой категории населения произойдет в связи с увеличением прожиточного минимума.

По его словам, тем, кто получал 949 грн , пенсия выросла на 44% - до 1373 грн , другим категориям инвалидов повышение произошло в среднем на 11%.

«Люди инвалидностью получают также социальную помощь, которая зависит, в частности, от размера прожиточного минимума и поэтому, с 1 декабря 2017 года произойдет повышение прожиточного минимума, и соответственно вырастут и соответствующие социальные выплаты людям с инвалидностью - это около 10 видов выплат.

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