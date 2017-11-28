С 1 декабря увеличится социальная помощь для людей с инвалидностью 28 ноября 2017 г. источник 0 0

Вице-премьер Украины Павел Розенко сообщил о том, что с 1 декабря увеличится социальная помощь для людей с инвалидностью.

Он отметил, что увеличение для этой категории населения произойдет в связи с увеличением прожиточного минимума.



По его словам, тем, кто получал 949 грн , пенсия выросла на 44% - до 1373 грн , другим категориям инвалидов повышение произошло в среднем на 11%.



«Люди инвалидностью получают также социальную помощь, которая зависит, в частности, от размера прожиточного минимума и поэтому, с 1 декабря 2017 года произойдет повышение прожиточного минимума, и соответственно вырастут и соответствующие социальные выплаты людям с инвалидностью - это около 10 видов выплат.