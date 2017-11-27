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В Швеции переедет целый город с домами и жителями

В Швеции переедет целый город с домами и жителями
Власти шведского города Кируна приняли решения переместить на несколько километров весь город из-за угрозы катастрофы. Переедут не только жители, но и некоторые здания.
Как сообщает TJ, переезд связан с расширением расположенной неподалеку шахты для добычи железной руды: из-за очередного углубления и разрушения фундамента Кируна может провалиться под землю.

Первые дома переместили еще в мае 2017 года. Их погрузили на грузовики и перевезли на три километра к востоку.

По задумке, за следующие 20-30 лет все 18 тысяч жителей должны оказаться на безопасном расстоянии от шахты. Местные власти понимают, что не получится просто перенести все постройки и инфраструктуру на новое место. Большая часть зданий будет снесена, однако исторические здания будут сохранены.

Переезд будет стоить горнодобывающей компании больше миллиарда долларов.

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