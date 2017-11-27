В Швеции переедет целый город с домами и жителями 27 ноября 2017 г. источник 0 0

Власти шведского города Кируна приняли решения переместить на несколько километров весь город из-за угрозы катастрофы. Переедут не только жители, но и некоторые здания.

Как сообщает TJ, переезд связан с расширением расположенной неподалеку шахты для добычи железной руды: из-за очередного углубления и разрушения фундамента Кируна может провалиться под землю.



Первые дома переместили еще в мае 2017 года. Их погрузили на грузовики и перевезли на три километра к востоку.



По задумке, за следующие 20-30 лет все 18 тысяч жителей должны оказаться на безопасном расстоянии от шахты. Местные власти понимают, что не получится просто перенести все постройки и инфраструктуру на новое место. Большая часть зданий будет снесена, однако исторические здания будут сохранены.



Переезд будет стоить горнодобывающей компании больше миллиарда долларов.