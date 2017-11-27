Сколько ВИЧ-инфицированных проживает в Украине: официальная статистика 27 ноября 2017 г. источник 0 0

По состоянию на начало 2017 года В Украине проживало 238 тысяч ВИЧ-инфицированных всех возрастных категорий.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, с начала 2017 года в Украине регистрировались 48 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, а на учет стали более 14 тыс. ВИЧ-инфицированных.



Отмечается, что каждый год среди обследованных на ВИЧ лиц в Украине устанавливается около 1% лиц с подтвержденным положительным результатом.



Кроме того, за весь период наблюдения под контроль взято 59,1% таких лиц. Под контролем по поводу ВИЧ-инфекции находится 0,31% населения страны.



По информации Минздрава, в течение 10 месяцев 2017 года в стране ежедневно регистрировали 48 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, 24 заболевания СПИДом и 8 случаев смерти от СПИДа.

По состоянию на 1 ноября 2017 года в учреждениях здравоохранения под контролем находилось 139 394 ВИЧ-инфицированных граждан Украины (показатель 329,6 на 100 тыс. населения), из них 42 666 больных с диагнозом СПИД (100,9). Самые высокие уровни распространенности ВИЧ-инфекции регистрировались в Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Черниговской областях и Киеве.



«В течение 10 месяцев 2017 года в стране под надзор впервые взято 14667 ВИЧ-инфицированных, 7466 больным поставлен диагноз СПИД и 2511 человек умерли от СПИДа. Туберкулез стал причиной смерти для половины умерших от СПИДа (51,1%). Среди ВИЧ-инфицированных лиц, зарегистрированных за 10 месяцев 2017 года, 63,8% составляли инфицированные половым путем, 21,5% – парентеральным путем при введении наркотических веществ инъекционно», – сообщили в Минздраве.