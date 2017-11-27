Вдовам и матерям нужно понимать, что они не брошены

Все началось с волонтерской инициативы
— Екатерина, здравствуйте. Татьяна звонит. 20 ноября в 97-й харьковской школе открыли мемориальную доску вашему мужу – погибшему герою АТО Владиславу Блинову. Расскажите, пожалуйста, каким он был для вас?
— Он был абсолютным добряком. Очень любил семью, сына. Владислав из тех мужчин, которые ради своего ребенка готовы на все. И сейчас, конечно, сын, который кстати учится в этой же школе, лишился многого. Он всегда был очень веселым, жизнерадостным… Воевал в 92-й бригаде. А апреле 2015 года Владислав погиб в городе Счастье Луганской области во время обстрела боевиками из противотанкового управляемого комплекса…
— Вам удалось самореабилитироваться и теперь вы помогаете семьям погибших бойцов. А как возникла идея создания благотворительного фонда?
— Идея возникла не сразу – мы шли к этому очень долго и кропотливо. Сначала у нас была волонтерская инициатива – в 2015 году я познакомилась с Татьяной Гайворонской, и у нас сложился тандем. Она предложила мне поучаствовать в волонтерском проекте. Это был благотворительный концерт, на котором должны были собираться деньги в помощь семьям погибших защитников Украины. Татьяна попросила меня обзвонить семьи, выяснить, кто в чем нуждается, пообщаться с вдовами. Это, скажу я вам, далеко не всем под силу – морально очень тяжело, когда ты звонишь, а в трубке раздается плач. Но мы справились с этой задачей и уже не смогли остановиться – понимали, что людям прежде всего нужна моральная поддержка – просто общение, просто понимание того, что они не одни.
Мы оформили фонд «Нация добра» в декабре 2016 года. Решили, что раз мы занимаемся такой деятельностью – пора бы официально зарегистрироваться.
— А чем именно занимается фонд?
— Начинали мы с новогодних подарков деткам погибших воинов, которым папа уже не сделает праздничный сюрприз. И когда на пороге появляется Санта Клаус с мешком подарков, дети верят в чудо – он ведь на самом деле и существует для детей.
В дальнейшем, обзванивая семьи, мы понимали, что одним нужна медицинская помощь, другим — юридическая, кто-то застрял с оформлением документов, а кто-то нуждается и в серьезной психологической поддержке. Через «Фейсбук» начали общаться с украинскими диаспорами в США, Канаде, Польше и, собственно говоря, с помощью неравнодушных людей, которые поддерживали нас материально, мы пытались закрывать потребности семей погибших.
А потребности на самом деле были самые разные. Например, муж отправился служить добровольцем (а таких было очень много), погиб, осталась мама с тремя детьми. Она не понимает, за что хвататься – денег нет, существовать не на что, у нее нет сил заработать хоть какие-то средства. Просто руки опускаются. И для поддержки таких вот семей украинская диаспора за границей выделяла определенные средства.
«Мужской клуб» учит мальчишек правильным вещам
— Добрый день. Меня зовут Анастасия. Катерина, а какие проекты есть в вашем фонде? Слышала, что вы помогаете мальчишкам, у которых отцы не вернулись с войны.
— Проектов достаточно много. Например, у нас действительно работает «Мужской клуб». Идея поддержки мальчишек, которые остались без отца – на воспитании мамы, витала давно. Мама, это, конечно, хорошо, но отцовского участия ребенку, понятно, не хватает. Ему нужно понимать, что должен делать мужчина, как себя вести, почему мужчина является главой семьи и ее опорой.
Для этого нам нужно было найти настоящего мужчину, который бы взял на себя ответственность за наших мальчишек, научил их правильным вещам. И мы его нашли. Проект запущен. Мальчики уже начали общаться в этом клубе. Пока это только старт – в клубе сейчас семь человек. Но их будет гораздо больше – ведь у нас очень много мальчишек, оставшихся без отцов, и им очень нужна такая поддержка, мужское плечо.
Я сужу по своему сыну – он потерял опору. Ему нужно понимать, что у него есть и мужское плечо, на которое он может опереться, – даже просто позвонить и спросить, что делать в той или иной ситуации. Маму он побережет, не станет рассказывать о своих проблемах. А если выстроятся доверительные отношения с наставником, ребенок сможет открыть ему душу, посоветоваться, как поступить в той или иной ситуации. Это очень важно, это психологическая стабильность для ребенка.
— А в каком формате проходит этот клуб – это просто встречи, общение или, возможно, какие-то мастер-классы?
— Пока были только встречи – для начала нужно познакомиться, понять, кто что из себя представляет. Ведь наставнику нужно найти определенный подход к каждому ребенку. Программа будет самая разнообразная. Например, сегодня (23 ноября. – Примеч. ред.
) ребята идут в квест-комнату, где им предстоит решать логические задачки. Это могут быть также совместные игры, весной – походы, где мамам в принципе не место. А вообще, мы планируем, что дети сами будут инициировать то или иной событие. Возможно, им захочется, скажем, соорудить табуретки или еще что-нибудь.
Очень важно вытащить маму из-под «колпака»
— Екатерина, здравствуйте. Меня зовут Вера Сергеевна. Слышала, что оказываете помощь одиноким матерям погибших в АТО бойцов…
— Да, и очень хотелось бы делать в этом плане гораздо больше. Например, есть у нас мама погибшего -- это был ее единственный сын. У нее потекла крыша, и требовались деньги на ремонт. Мы помогли собрать необходимую сумму, и крыша была отремонтирована. Это что касается финансового вопроса. Или, например, есть семья переселенцев – у пожилых родителей тоже погиб единственный сын. Мы их поддержали – нашли им более достойное жилье, чем то, в котором они жили. Там они проживают абсолютно бесплатно. Туда же, в новое жилье, мы завезли холодильник, стиральную машинку, другую необходимую технику и мебель. Но то, что они чувствовали заботу, для них было намного важнее каких-то материальных благ.
На самом деле таких одиноких родителей в Харьковской области много, и охватить всех просто не хватает человеческих и финансовых ресурсов. Даже элементарно навестить кого-то – с пустыми руками ведь не явишься. И, безусловно, нужно быть готовым к тому, что ты едешь поддержать, поговорить по душам, выслушать историю о гибели сына — это очень сложно. Но мы настроены охватить как можно больше родителей своей помощью – за счет привлечения в наш фонд участников. Если какое-то время мы были с Татьяной вдвоем, то сейчас нас уже четверо, к нам присоединились еще две вдовы – Инна Новак и Виола Юлдашева. Если они смогут участвовать в этом — будет уже легче.
— Насколько я знаю, вы занимаетесь и реабилитаций детей, и мам погибших. Как организована эта работа?
— Например, с помощью греко-католической церкви мы практикуем реабилитационные поездки – родители погибших ездили в духовный центр в Зарваницу, были в Яремче. Там они жили при монастыре, питались, духовно насыщались… Очень важно любыми путями вытаскивать маму из домашней среды, где ей все напоминает о горе, – хотя бы просто за пределы Харькова. Это так называемая реабилитация туризмом, очень помогает выйти из-под того колпака, под которым находятся вдовы. Скажем, мы ездили в Каменец-Подольский, и там люди принимали нас с такой открытой душой, как родных. Доброта лечит раненые души. Еще дети с мамами ездили на Хортицу, в Киев, в Израиль, в Каменец-Подольский. Итальянская диаспора организовывала летний лагерь для детей в Карпатах. Также дети ездили во Львов, в Одессу, в Польшу.
Когда в 2015 году волонтеры начали возить детей в санатории, за границу – это все, конечно, было суперклассно. Но мы тогда начали понимать, что, уехав от домашнего траура, ребенок расслабляется, получает наслаждение, но возвращаться ему приходится туда же – в состояние беды, потому что мама осталась в том же подавленном состоянии. То есть ребенку удалось немного избавиться от тяжести в душе, а мама находится на той же стадии. И ребенок снова впадает в депрессию, опять появляется подавленность. Мы поняли, что маму тоже нужно вытаскивать. Ведь счастливая мама – счастливый ребенок.
Если не выезжаем за пределы Харькова – делаем упор на мастер-классы. Они могут быть самыми разными. Главное здесь – общение. Общение с таким же, как ты, с тем, кто тебя поймет. Общение в тесном кругу, где ты осознаешь, что здесь все свои.
— А чем могут помочь курсы украинского языка, которые вы практикуете?
— Курсы украинского языка в нашем офисе проходят для всех желающих. Они бесплатные. У нас прекрасный преподаватель – Антонина Николаевна, наша «энциклопедия». Чем они могут быть полезны? Мы русскоговорящее население, но хотелось бы беспрепятственно общаться и на украинском языке. На курсах мы учимся свободно общаться, что тоже является своеобразной реабилитацией.
Каждый может помочь семьям погибших
— Добрый день. Меня зовут Татьяна. Катерина, а если потребуется квалифицированная психологическая помощь — есть ли психологи в вашем штате специалистов? Или при необходимости вы можете привлечь такого специалиста?
— Такая необходимость возникает постоянно. У нас есть уже наши родные девочки-психологи. Они тоже волонтеры и помогают по собственному желанию. Есть такой проект — «Родинне коло». Психологи собирают семьи погибших в определенном месте и целый день у них проходит психологический тренинг, общение между собой. Приходят и мамы, и папы, и сестры, и вдовы, и дети. Это общение позволяет оставить там свою боль. Могу по себе сказать – я выхожу оттуда с легкостью, глотнув свежего воздуха, и готова с таким ресурсом идти и бороться дальше. При необходимости психологи оказывают постоянную поддержку, они всегда на связи.
— Здравствуйте. Нина беспокоит. Катерина, а как вы находите людей, которые нуждаются в помощи? Или они сами к вам обращаются?
— К сожалению, сами они не обращаются, если такое и происходит – то очень редко. В основном это очень скромные люди, которые в принципе не понимают, как это – о чем-то попросить. В основном мы обзваниваем их сами. Но по телефону выяснить потребности сложно. Зачастую мама говорит: «Спасибо, что позвонили. Мне ничего не надо». Но на самом деле ситуация может быть очень и очень плачевная, хотя решить ее можно за день-два. Но женщине кажется, что проблема неразрешима, либо она с ней уже смирилась. Поэтому мы узнаем о вдовах погибших, стараемся связаться с семьей, выясняем потребности, потихоньку налаживаем отношения и пытаемся помогать.
— Как обычно люди реагируют на такие звонки?
— Вы знаете, по-разному. Бывало и такое, что не хотят разговаривать. Человек захлопнулся и боится раскрыться незнакомому человеку, тем более по телефону. Поэтому сейчас, обзванивая новые семьи, мы выясняем, есть ли у них дети, говорим, что хотим поздравить их с Новым годом, преподнести подарок. Это своеобразный предлог наладить отношения.
— Добрый день, Катерина. Меня зовут Максим. Я бы тоже хотел помочь семьям погибших. Какую помощь я могу предложить?
— Замечательно! У многих есть такое желание, но иногда человек думает: «Я не могу дать много денег – значит я не могу помочь». Это заблуждение. Все могут помогать. Кто-то купит ребенку подарок, кто-то принесет печенье – когда приходят мамы, они сидят, общаются, пьют чай с печеньем – и это тоже помощь. Есть женщины, которые живут в частном секторе и не могут, например, сами вскопать огород. Здесь очень пригодится мужская помощь. Главное, чтобы наши вдовы понимали, что они нам не безразличны, у кого-то за них болит душа. И это дает им силы жить. Такими простыми действиями можно излечить душевную рану.
— Как можно присоединиться к вам и предложить свою помощь?
— Можно прийти к нам в офис по адресу: пр. Гагарина, 20, 3-й этаж, комн. 13-17а. Или позвонить по телефонам: 067-933-23-18; 050-942-05-45
. Это мои номера — звоните в любой время. В «Фейсбуке» есть страница БФ «Нацiя добра». В любое время можно обратиться к нам и предложить свою помощь.
Личное дело
Екатерина Александровна Новикова
родилась 8 ноября 1980 года в Харькове.
В 1997 году окончила среднюю школу №134. После окончания школы пошла работать.
Сейчас является студенткой Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. С декабря 2015 года активно занимается общественно-социальной деятельностью.
Вдова. Сыну 13 лет. Любит творчество и путешествия.