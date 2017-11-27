Вдовам и матерям нужно понимать, что они не брошены

Все началось с волонтерской инициативы

«Мужской клуб» учит мальчишек правильным вещам

Очень важно вытащить маму из-под «колпака»

Каждый может помочь семьям погибших

Личное дело

Екатерина Александровна Новикова родилась 8 ноября 1980 года в Харькове.

В 1997 году окончила среднюю школу №134. После окончания школы пошла работать.

Сейчас является студенткой Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. С декабря 2015 года активно занимается общественно-социальной деятельностью.

Вдова. Сыну 13 лет. Любит творчество и путешествия. родилась 8 ноября 1980 года в Харькове.В 1997 году окончила среднюю школу №134. После окончания школы пошла работать.Сейчас является студенткой Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. С декабря 2015 года активно занимается общественно-социальной деятельностью.Вдова. Сыну 13 лет. Любит творчество и путешествия.

— Екатерина, здравствуйте. Татьяна звонит. 20 ноября в 97-й харьковской школе открыли мемориальную доску вашему мужу – погибшему герою АТО Владиславу Блинову. Расскажите, пожалуйста, каким он был для вас?— Он был абсолютным добряком. Очень любил семью, сына. Владислав из тех мужчин, которые ради своего ребенка готовы на все. И сейчас, конечно, сын, который кстати учится в этой же школе, лишился многого. Он всегда был очень веселым, жизнерадостным… Воевал в 92-й бригаде. А апреле 2015 года Владислав погиб в городе Счастье Луганской области во время обстрела боевиками из противотанкового управляемого комплекса…— Вам удалось самореабилитироваться и теперь вы помогаете семьям погибших бойцов. А как возникла идея создания благотворительного фонда?— Идея возникла не сразу – мы шли к этому очень долго и кропотливо. Сначала у нас была волонтерская инициатива – в 2015 году я познакомилась с Татьяной Гайворонской, и у нас сложился тандем. Она предложила мне поучаствовать в волонтерском проекте. Это был благотворительный концерт, на котором должны были собираться деньги в помощь семьям погибших защитников Украины. Татьяна попросила меня обзвонить семьи, выяснить, кто в чем нуждается, пообщаться с вдовами. Это, скажу я вам, далеко не всем под силу – морально очень тяжело, когда ты звонишь, а в трубке раздается плач. Но мы справились с этой задачей и уже не смогли остановиться – понимали, что людям прежде всего нужна моральная поддержка – просто общение, просто понимание того, что они не одни.Мы оформили фонд «Нация добра» в декабре 2016 года. Решили, что раз мы занимаемся такой деятельностью – пора бы официально зарегистрироваться.— А чем именно занимается фонд?— Начинали мы с новогодних подарков деткам погибших воинов, которым папа уже не сделает праздничный сюрприз. И когда на пороге появляется Санта Клаус с мешком подарков, дети верят в чудо – он ведь на самом деле и существует для детей.В дальнейшем, обзванивая семьи, мы понимали, что одним нужна медицинская помощь, другим — юридическая, кто-то застрял с оформлением документов, а кто-то нуждается и в серьезной психологической поддержке. Через «Фейсбук» начали общаться с украинскими диаспорами в США, Канаде, Польше и, собственно говоря, с помощью неравнодушных людей, которые поддерживали нас материально, мы пытались закрывать потребности семей погибших.А потребности на самом деле были самые разные. Например, муж отправился служить добровольцем (а таких было очень много), погиб, осталась мама с тремя детьми. Она не понимает, за что хвататься – денег нет, существовать не на что, у нее нет сил заработать хоть какие-то средства. Просто руки опускаются. И для поддержки таких вот семей украинская диаспора за границей выделяла определенные средства.— Добрый день. Меня зовут Анастасия. Катерина, а какие проекты есть в вашем фонде? Слышала, что вы помогаете мальчишкам, у которых отцы не вернулись с войны.— Проектов достаточно много. Например, у нас действительно работает «Мужской клуб». Идея поддержки мальчишек, которые остались без отца – на воспитании мамы, витала давно. Мама, это, конечно, хорошо, но отцовского участия ребенку, понятно, не хватает. Ему нужно понимать, что должен делать мужчина, как себя вести, почему мужчина является главой семьи и ее опорой.Для этого нам нужно было найти настоящего мужчину, который бы взял на себя ответственность за наших мальчишек, научил их правильным вещам. И мы его нашли. Проект запущен. Мальчики уже начали общаться в этом клубе. Пока это только старт – в клубе сейчас семь человек. Но их будет гораздо больше – ведь у нас очень много мальчишек, оставшихся без отцов, и им очень нужна такая поддержка, мужское плечо.Я сужу по своему сыну – он потерял опору. Ему нужно понимать, что у него есть и мужское плечо, на которое он может опереться, – даже просто позвонить и спросить, что делать в той или иной ситуации. Маму он побережет, не станет рассказывать о своих проблемах. А если выстроятся доверительные отношения с наставником, ребенок сможет открыть ему душу, посоветоваться, как поступить в той или иной ситуации. Это очень важно, это психологическая стабильность для ребенка.— А в каком формате проходит этот клуб – это просто встречи, общение или, возможно, какие-то мастер-классы?— Пока были только встречи – для начала нужно познакомиться, понять, кто что из себя представляет. Ведь наставнику нужно найти определенный подход к каждому ребенку. Программа будет самая разнообразная. Например, сегодня (23 ноября. –) ребята идут в квест-комнату, где им предстоит решать логические задачки. Это могут быть также совместные игры, весной – походы, где мамам в принципе не место. А вообще, мы планируем, что дети сами будут инициировать то или иной событие. Возможно, им захочется, скажем, соорудить табуретки или еще что-нибудь.— Екатерина, здравствуйте. Меня зовут Вера Сергеевна. Слышала, что оказываете помощь одиноким матерям погибших в АТО бойцов…— Да, и очень хотелось бы делать в этом плане гораздо больше. Например, есть у нас мама погибшего -- это был ее единственный сын. У нее потекла крыша, и требовались деньги на ремонт. Мы помогли собрать необходимую сумму, и крыша была отремонтирована. Это что касается финансового вопроса. Или, например, есть семья переселенцев – у пожилых родителей тоже погиб единственный сын. Мы их поддержали – нашли им более достойное жилье, чем то, в котором они жили. Там они проживают абсолютно бесплатно. Туда же, в новое жилье, мы завезли холодильник, стиральную машинку, другую необходимую технику и мебель. Но то, что они чувствовали заботу, для них было намного важнее каких-то материальных благ.На самом деле таких одиноких родителей в Харьковской области много, и охватить всех просто не хватает человеческих и финансовых ресурсов. Даже элементарно навестить кого-то – с пустыми руками ведь не явишься. И, безусловно, нужно быть готовым к тому, что ты едешь поддержать, поговорить по душам, выслушать историю о гибели сына — это очень сложно. Но мы настроены охватить как можно больше родителей своей помощью – за счет привлечения в наш фонд участников. Если какое-то время мы были с Татьяной вдвоем, то сейчас нас уже четверо, к нам присоединились еще две вдовы – Инна Новак и Виола Юлдашева. Если они смогут участвовать в этом — будет уже легче.— Насколько я знаю, вы занимаетесь и реабилитаций детей, и мам погибших. Как организована эта работа?— Например, с помощью греко-католической церкви мы практикуем реабилитационные поездки – родители погибших ездили в духовный центр в Зарваницу, были в Яремче. Там они жили при монастыре, питались, духовно насыщались… Очень важно любыми путями вытаскивать маму из домашней среды, где ей все напоминает о горе, – хотя бы просто за пределы Харькова. Это так называемая реабилитация туризмом, очень помогает выйти из-под того колпака, под которым находятся вдовы. Скажем, мы ездили в Каменец-Подольский, и там люди принимали нас с такой открытой душой, как родных. Доброта лечит раненые души. Еще дети с мамами ездили на Хортицу, в Киев, в Израиль, в Каменец-Подольский. Итальянская диаспора организовывала летний лагерь для детей в Карпатах. Также дети ездили во Львов, в Одессу, в Польшу.Когда в 2015 году волонтеры начали возить детей в санатории, за границу – это все, конечно, было суперклассно. Но мы тогда начали понимать, что, уехав от домашнего траура, ребенок расслабляется, получает наслаждение, но возвращаться ему приходится туда же – в состояние беды, потому что мама осталась в том же подавленном состоянии. То есть ребенку удалось немного избавиться от тяжести в душе, а мама находится на той же стадии. И ребенок снова впадает в депрессию, опять появляется подавленность. Мы поняли, что маму тоже нужно вытаскивать. Ведь счастливая мама – счастливый ребенок.Если не выезжаем за пределы Харькова – делаем упор на мастер-классы. Они могут быть самыми разными. Главное здесь – общение. Общение с таким же, как ты, с тем, кто тебя поймет. Общение в тесном кругу, где ты осознаешь, что здесь все свои.— А чем могут помочь курсы украинского языка, которые вы практикуете?— Курсы украинского языка в нашем офисе проходят для всех желающих. Они бесплатные. У нас прекрасный преподаватель – Антонина Николаевна, наша «энциклопедия». Чем они могут быть полезны? Мы русскоговорящее население, но хотелось бы беспрепятственно общаться и на украинском языке. На курсах мы учимся свободно общаться, что тоже является своеобразной реабилитацией.— Добрый день. Меня зовут Татьяна. Катерина, а если потребуется квалифицированная психологическая помощь — есть ли психологи в вашем штате специалистов? Или при необходимости вы можете привлечь такого специалиста?— Такая необходимость возникает постоянно. У нас есть уже наши родные девочки-психологи. Они тоже волонтеры и помогают по собственному желанию. Есть такой проект — «Родинне коло». Психологи собирают семьи погибших в определенном месте и целый день у них проходит психологический тренинг, общение между собой. Приходят и мамы, и папы, и сестры, и вдовы, и дети. Это общение позволяет оставить там свою боль. Могу по себе сказать – я выхожу оттуда с легкостью, глотнув свежего воздуха, и готова с таким ресурсом идти и бороться дальше. При необходимости психологи оказывают постоянную поддержку, они всегда на связи.— Здравствуйте. Нина беспокоит. Катерина, а как вы находите людей, которые нуждаются в помощи? Или они сами к вам обращаются?— К сожалению, сами они не обращаются, если такое и происходит – то очень редко. В основном это очень скромные люди, которые в принципе не понимают, как это – о чем-то попросить. В основном мы обзваниваем их сами. Но по телефону выяснить потребности сложно. Зачастую мама говорит: «Спасибо, что позвонили. Мне ничего не надо». Но на самом деле ситуация может быть очень и очень плачевная, хотя решить ее можно за день-два. Но женщине кажется, что проблема неразрешима, либо она с ней уже смирилась. Поэтому мы узнаем о вдовах погибших, стараемся связаться с семьей, выясняем потребности, потихоньку налаживаем отношения и пытаемся помогать.— Как обычно люди реагируют на такие звонки?— Вы знаете, по-разному. Бывало и такое, что не хотят разговаривать. Человек захлопнулся и боится раскрыться незнакомому человеку, тем более по телефону. Поэтому сейчас, обзванивая новые семьи, мы выясняем, есть ли у них дети, говорим, что хотим поздравить их с Новым годом, преподнести подарок. Это своеобразный предлог наладить отношения.— Добрый день, Катерина. Меня зовут Максим. Я бы тоже хотел помочь семьям погибших. Какую помощь я могу предложить?— Замечательно! У многих есть такое желание, но иногда человек думает: «Я не могу дать много денег – значит я не могу помочь». Это заблуждение. Все могут помогать. Кто-то купит ребенку подарок, кто-то принесет печенье – когда приходят мамы, они сидят, общаются, пьют чай с печеньем – и это тоже помощь. Есть женщины, которые живут в частном секторе и не могут, например, сами вскопать огород. Здесь очень пригодится мужская помощь. Главное, чтобы наши вдовы понимали, что они нам не безразличны, у кого-то за них болит душа. И это дает им силы жить. Такими простыми действиями можно излечить душевную рану.— Как можно присоединиться к вам и предложить свою помощь?— Можно прийти к нам в офис по адресу: пр. Гагарина, 20, 3-й этаж, комн. 13-17а. Или позвонить по телефонам:. Это мои номера — звоните в любой время. В «Фейсбуке» есть страница БФ «Нацiя добра». В любое время можно обратиться к нам и предложить свою помощь.