Спорт

  • 86
    •  / 

Харьковское «Динамо» задавило «Волков»

фото: Юрий Осадчий

Харьковское «Динамо» задавило «Волков»
В в матче 20-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ) на арене «Салтовский лед» встречались харьковское «Динамо» и броварские «Волки».
Хотя хозяевами площадки в этой игре считались броварчане, харьковские хоккеисты буквально вынесли их – 14:1.

В первом периоде «Волки» сделали больше бросков по воротам соперника, однако шайба чаще оказывалась в сетке их ворот. Уже на четвертой минуте, реализовав численное преимущество, Игорь Худяков вывел вперед «Динамо» - 1:0, а на восьмой с его подачи Владислав Ефремов увеличил разрыв – 2:0. Не заставила себя долго ждать и третья шайба: ее всего через 57 секунд, на девятой минуте, забросил защитник Руслан Лисин, во второй раз использовав для «Динамо» большинство, - 3:0. На 15-й минуте, когда «Волки» имели на льду на одного игрока больше, Игорь Боронило «размочил» счет – 3:1, но эта его шайба так и осталась единственной для хоккеистов из Киевской области. Разницу в три шайбы Руслан Максименко восстановил на 17-й минуте, причем в тот момент, когда «Динамо» играло в меньшинстве, - 4:1.

Так закончился первый период, а во второй двадцатиминутке динамовцы провели три безответные шайбы. На 29-й минуте отличился Богдан Поддубный – 5:1, на 33-й использовал численное преимущество Дмитрий Халин – 6:1, а Владимир Чердак, ассистировавший своим партнерам в обоих случаях, забил на 37-й минуте, когда «Динамо» имело на льду на одного игрока меньше, - 7:1.

Однако настоящий кошмар для «Волков» наступил в третьем периоде, в котором номинальные хозяева пропустили шайб ровно столько, сколько в двух предыдущих. Сначала «дубль» оформил Никита Олейник, забивший подряд на 35-й секунде периода – 8:1 и на 50-й минуте матча, когда харьковчане имели на льду на двух игроков больше, - 9:1. На исходе 51-й минуты «дубль» оформил и Владимир Чердак – 10:1, после чего на 52-й свою первую шайбу в этом матче забросил Александр Праведный – 11:1. На 53-й минуте Никита Олейник превратил свой «дубль» в «хет-трик» – 12:1. Но и это был еще не конец. На 58-й минуте «дубль» сделал Руслан Максименко, реализовав численный перевес, - 13:1, а через 27 секунд, на 59-й, свою вторую шайбу в матче забросил Праведный – 14:1.

Набрав в 19 встречах 24 очка, «Динамо» по-прежнему занимает в турнирной таблице четвертое место. 29 ноября на арене «Салтовский лед» подопечные Александра Сеуканда будут принимать в поединке 21-го тура «Белый барс» из Белой Церкви, который с 44 очками после 20 игр находится на второй позиции.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей27 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6048 грн
100 USD 2683.53 грн
100 EUR 3207.35 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи