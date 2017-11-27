Харьковское «Динамо» задавило «Волков» 27 ноября 2017 г. Олег Столбецов фото: Юрий Осадчий 0 0

В в матче 20-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ) на арене «Салтовский лед» встречались харьковское «Динамо» и броварские «Волки».

Хотя хозяевами площадки в этой игре считались броварчане, харьковские хоккеисты буквально вынесли их – 14:1.



В первом периоде «Волки» сделали больше бросков по воротам соперника, однако шайба чаще оказывалась в сетке их ворот. Уже на четвертой минуте, реализовав численное преимущество, Игорь Худяков вывел вперед «Динамо» - 1:0, а на восьмой с его подачи Владислав Ефремов увеличил разрыв – 2:0. Не заставила себя долго ждать и третья шайба: ее всего через 57 секунд, на девятой минуте, забросил защитник Руслан Лисин, во второй раз использовав для «Динамо» большинство, - 3:0. На 15-й минуте, когда «Волки» имели на льду на одного игрока больше, Игорь Боронило «размочил» счет – 3:1, но эта его шайба так и осталась единственной для хоккеистов из Киевской области. Разницу в три шайбы Руслан Максименко восстановил на 17-й минуте, причем в тот момент, когда «Динамо» играло в меньшинстве, - 4:1.



Так закончился первый период, а во второй двадцатиминутке динамовцы провели три безответные шайбы. На 29-й минуте отличился Богдан Поддубный – 5:1, на 33-й использовал численное преимущество Дмитрий Халин – 6:1, а Владимир Чердак, ассистировавший своим партнерам в обоих случаях, забил на 37-й минуте, когда «Динамо» имело на льду на одного игрока меньше, - 7:1.



Однако настоящий кошмар для «Волков» наступил в третьем периоде, в котором номинальные хозяева пропустили шайб ровно столько, сколько в двух предыдущих. Сначала «дубль» оформил Никита Олейник, забивший подряд на 35-й секунде периода – 8:1 и на 50-й минуте матча, когда харьковчане имели на льду на двух игроков больше, - 9:1. На исходе 51-й минуты «дубль» оформил и Владимир Чердак – 10:1, после чего на 52-й свою первую шайбу в этом матче забросил Александр Праведный – 11:1. На 53-й минуте Никита Олейник превратил свой «дубль» в «хет-трик» – 12:1. Но и это был еще не конец. На 58-й минуте «дубль» сделал Руслан Максименко, реализовав численный перевес, - 13:1, а через 27 секунд, на 59-й, свою вторую шайбу в матче забросил Праведный – 14:1.



Набрав в 19 встречах 24 очка, «Динамо» по-прежнему занимает в турнирной таблице четвертое место. 29 ноября на арене «Салтовский лед» подопечные Александра Сеуканда будут принимать в поединке 21-го тура «Белый барс» из Белой Церкви, который с 44 очками после 20 игр находится на второй позиции.