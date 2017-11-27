Экономика

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Uber повысил тарифы в Харькове

Uber повысил тарифы в Харькове
Сервис заказа такси Uber пересмотрел стоимость поездки с использованием бюджетного сервиса uberX в крупных городах Украины.
"С сегодняшнего дня, 27 ноября, мы пересматриваем тарифы на поездки с uberX в Киеве, Днепре, Львове, Запорожье, Харькове, чтобы увеличить количество автомобилей и уменьшить для вас время подачи авто", - сообщается на сайте компании.

Так, минимальная стоимость поездки с использованием сервиса uberX в Киеве и Харькове повышена с 30 до 40 гривен, в Днепре и Львове - до 35 гривен, в Запорожье - до 30 гривен.

При этом стоимость одной минуты в пути не изменилась. В Киеве, Днепре и Львове она составляет 1,15-1,2 гривен, в Запорожье - 0,9 гривен.

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