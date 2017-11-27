В Красноярске школам рекомендовали подготовиться к работе в военное время 27 ноября 2017 г. источник 0 0

Министерство образования Красноярского края (Россия) разослало рекомендации по региональным школам, в которых говорится об организации работы "в период мобилизации, в военное время, при введении военного положения".

Как сообщает "Говорит Москва", в документе говорится о приведении "подведомственных учреждений в готовность к работе в период мобилизации, в военное время, при введении военного положения".



Фотографию документа накануне опубликовали в интернете, уточняет радиостанция. Его подлинность подтвердила пресс-секретарь ведомства Надежда Квитковская. По ее словам, "мобилизационная подготовка" всех организаций, в том числе и образовательных, определена федеральным законом, поэтому все они "должны в обязательном порядке знать, как вести себя в критической ситуации".



"Что касается документа, то он был для внутреннего пользования, поэтому сейчас соответствующими органами ведется проверка на предмет того, откуда пошла утечка информации. Соответственно, когда человек, который этот документ выложил в сеть, будет найден, он будет наказан", - заявила Квитовская.



Она добавила, что рекомендации о готовности работать в условиях военного времени направили во все муниципальные отделы образования.



На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил о том, что все крупные промышленные предприятия должны иметь возможность быстро перейти на военное производство и выпуск оборонной продукции и услуг. По словам российского лидера, это "одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства".