На Харьковщине перекрыт канал незаконной миграции 27 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

​В Харьковской области выявили канал незаконной переправки через государственную границу граждан Украины, выходцев из стран СНГ и Юго-Восточной Азии.

Как сообщили в Госпогранслужбе, в рамках дела был проведен ряд следственных и розыскных действий.



В частности, 26 ноября общей межведомственной группой в составе оперативников Восточного регионального управления Госпогранслужбы, пограничники отдела «Ольховатка» Харьковского отряда и сотрудников Следственного управления и УБПТЛ ГУ НП в Харьковской области, на направлении украинского населенного пункта Чугуновка, в 10 метрах от линии границы, был задержан гражданин Украины. 30-летний житель Харьковской области пытался незаконно переправить через границу в РФ двух граждан Украины.



Также правоохранители задержали организатора этой сделки с денежными средствами в сумме 1500 долл., которые женщина получила за незаконную переправку двух граждан Украины. Ею оказалась 36-летняя гражданка Украины, также жительница области.



Организатора и переправщика задержали. Им сообщено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч 2. ст.332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).



Продолжаются следственные и оперативные мероприятия.