Благодаря харьковчанам в Москве прозвучал гимн Украины

На Кубке мира харьковские пары заняли все три призовых места – такого не было с 2005 года.
Сборная команда Украины завоевала весь пьедестал Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу среди ювеналов, который состоялся в минувшие выходные в Москве, рассказал «Вечернему Харькову»
представитель сборной команды Украины, двукратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира, мастер спорта международного класса, судья международной категории Михаил Петренко. В турнире приняли участие более тысячи спортсменов из 20 стран мира. Сборную Украины представляли спортсмены из Харькова и Павлограда.
— Турнир проходил два дня в красивейшем Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, — рассказывает Михаил Петренко. – Состязались по пяти категориям. Это был Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу среди ювеналов, в котором мы принимали участие. Также был чемпионат Европы среди команд-формейшн — это групповые выступления, в которых танцуют не дуэты, а команда из 12 человек. От Украины такой команды не было.
По словам Михаила, в основном упор делался на парные выступления в категории «ювеналы», которые на протяжении 2016-2017 годов идут впереди планеты всей и занимают призовые места. Пять украинских пар сейчас входят в десятку лучших в мире.
Обладателями Кубка мира в категории «ювеналы» стали воспитанники МК ДЮСШ (СК «Саммит») Максим Манжос и Александра Шамрай (тренеры Елена Слюсарь и Владислав Прокошин).
— В этом году они выиграли три Кубка мира. В частности, 21 октября в Бельгии ребята стали чемпионами мира. Безусловно, они были фаворитами турнира, который проходил в Москве, — рассказывает Михаил Петренко.
Серебряными призерами Кубка мира в категории «ювеналы» стали воспитанники МК ДЮСШ (СК «Сенат») Александр Цветков и Кира Грохова (тренеры Наталья Проскурина, Сергей Ляшенко).
— В этом году они уже становились бронзовыми призерами Кубка мира – это произошло в апреле в Кракове, — уточняет Михаил Петренко. – А 26 ноября они вошли в финал и заняли второе место.
Бронзу Кубка мира в категории «ювеналы» завоевали воспитанники СК «Восторг» Алексей Брова и Владислава Марчук (тренеры Алиса и Елена Титовы).
— Эта пара – из Павлограда, она также входит в десятку сильнейших в мире, — говорит Михаил.
По его словам, победа украинской сборной по акробатическому рок-н-роллу в Москве стала символической – именно благодаря харьковским спортсменам в столице России прозвучал гимн Украины.
— Последний раз сразу три украинские пары занимали на Кубке мира весь пьедестал в 2005 году. Бывало, занимали первое и второе места или первое и третье, второе и третье, но чтобы все три – наши, такого не было более десяти лет! Тем более на турнире, который проходил в Москве! Это, конечно, огромное достижение. Мы представили свою страну на самом высоком уровне, — с гордостью говорит Максим Петренко.