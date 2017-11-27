Спорт

  • 123
    •  / 

Благодаря харьковчанам в Москве прозвучал гимн Украины

Благодаря харьковчанам в Москве прозвучал гимн Украины
Благодаря сборной команде по акробатическому рок-н-роллу в Москве прозвучал гимн Украины.
На Кубке мира харьковские пары заняли все три призовых места – такого не было с 2005 года.

Сборная команда Украины завоевала весь пьедестал Кубка мира по акробатическому рок-н-роллу среди ювеналов, который состоялся в минувшие выходные в Москве, рассказал «Вечернему Харькову» представитель сборной команды Украины, двукратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира, мастер спорта международного класса, судья международной категории Михаил Петренко. В турнире приняли участие более тысячи спортсменов из 20 стран мира. Сборную Украины представляли спортсмены из Харькова и Павлограда.

— Турнир проходил два дня в красивейшем Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве, — рассказывает Михаил Петренко. – Состязались по пяти категориям. Это был Кубок мира по акробатическому рок-н-роллу среди ювеналов, в котором мы принимали участие. Также был чемпионат Европы среди команд-формейшн — это групповые выступления, в которых танцуют не дуэты, а команда из 12 человек. От Украины такой команды не было.

По словам Михаила, в основном упор делался на парные выступления в категории «ювеналы», которые на протяжении 2016-2017 годов идут впереди планеты всей и занимают призовые места. Пять украинских пар сейчас входят в десятку лучших в мире.
Обладателями Кубка мира в категории «ювеналы» стали воспитанники МК ДЮСШ (СК «Саммит») Максим Манжос и Александра Шамрай (тренеры Елена Слюсарь и Владислав Прокошин).

— В этом году они выиграли три Кубка мира. В частности, 21 октября в Бельгии ребята стали чемпионами мира. Безусловно, они были фаворитами турнира, который проходил в Москве, — рассказывает Михаил Петренко.

Серебряными призерами Кубка мира в категории «ювеналы» стали воспитанники МК ДЮСШ (СК «Сенат») Александр Цветков и Кира Грохова (тренеры Наталья Проскурина, Сергей Ляшенко).

— В этом году они уже становились бронзовыми призерами Кубка мира – это произошло в апреле в Кракове, — уточняет Михаил Петренко. – А 26 ноября они вошли в финал и заняли второе место.

Бронзу Кубка мира в категории «ювеналы» завоевали воспитанники СК «Восторг» Алексей Брова и Владислава Марчук (тренеры Алиса и Елена Титовы).

— Эта пара – из Павлограда, она также входит в десятку сильнейших в мире, — говорит Михаил.

По его словам, победа украинской сборной по акробатическому рок-н-роллу в Москве стала символической – именно благодаря харьковским спортсменам в столице России прозвучал гимн Украины.

— Последний раз сразу три украинские пары занимали на Кубке мира весь пьедестал в 2005 году. Бывало, занимали первое и второе места или первое и третье, второе и третье, но чтобы все три – наши, такого не было более десяти лет! Тем более на турнире, который проходил в Москве! Это, конечно, огромное достижение. Мы представили свою страну на самом высоком уровне, — с гордостью говорит Максим Петренко.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей27 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6048 грн
100 USD 2683.53 грн
100 EUR 3207.35 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи