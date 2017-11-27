Экономика

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Илона Маска заподозрили в создании биткоина

Илона Маска заподозрили в создании биткоина
Бывший стажер в SpaceX Сахил Гупта заявил, что миллиардер Илон Маск является создателем биткоина, известным под псевдонимом Сатоши Накамото.
Как сообщает Cryptocoinsnews, в подтверждении своих слов Гупта рассказал, что Маск хорошо ориентируется в программном языке C++, который и был использован в процессе создания биткоина.

Помимо этого, Маску присуща «страсть к решению глобальных проблем». Уточняется, что биткоин был создан во время мирового финансового кризиса в 2008 году, как децентрализованная валюта. Также владелец SpaceX хранит полное молчание о биткоине и никак не комментируют новости о криптовалюте.

В завершении Гупта подчеркнул, что Маск не нуждается в тех средствах, которых он мог получить после создания биткоина. Учитывая сегодняшний курс биткоина, Маск может получить от его продажи около $8 млрд, что более чем в два раза меньше его официального капитала – $19,7 млрд.

В свою очередь агентство выдвинуло несколько контраргументов. В первую очередь, по мнению Cryptocoinsnews, 2008 год стал «самым худшим» для SpaceX и Tesla, что могло помешать Маску сосредоточиться на создании проекта.

Кроме того, Маск постоянно находится под наблюдением журналистов, любая его деятельность прослеживается.

И в-третьих, заявления миллиардера о биткоине могут негативно повлиять на его курс. В одном из интервью Маска уже спрашивали о криптовалюте. В тот раз он ответил, что считает биткоин «относительно хорошей вещью», но он также и является средством для незаконных транзакций.

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