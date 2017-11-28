В новом году водители снова начнут получать «письма счастья»

Стоит ли наступать на те же грабли, «Вечерний Харков»
поинтересовался у специалистов.
На украинских дорогах планируется установить четыре тысячи камер, сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко. По его словам, в новой системе будут учтены все ошибки, которые были выявлены при внедрении этого механизма контроля за правилами дорожного движения десять лет назад. Тогда нововведение было по сути уничтожено исками в суды различных инстанций.
– Я призываю водителей готовиться к тому, что в первой половине следующего года, а возможно, буквально в первом квартале система начнет работать, и так называемые письма счастья, введенные в 2006-2007 годах и довольно отрицательно воспринятые тогда, вернутся, — отметил он. — Иски будут в любом случае. Психология водителей рассчитана на то, чтобы как можно больше нарушать и как можно меньше подчиняться… Это психология безнаказанности.
Артем Шевченко подчеркнул, что альтернативы видеофиксации нет, – по этому принципу работает вся Европа. Он отметил, что, например, в Польше, где было установлено всего 500 камер на дорогах, за последние годы существенно сократилось количество аварий.
— Ведь невозможно зафиксировать каждое правонарушение на дороге, как и невозможно приставить к каждому автомобилю полицейского. Именно поэтому ни одна страна Европы не обходится без системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, которая существенно дисциплинирует водителей, — отметил он.
Харьковский аварийный комиссар Вячеслав Манукян нововведение поддерживает обеими руками.
— Такая практика применяется в любой цивилизованной стране – успешно работает в Европе, Прибалтике, Беларуси, Грузии, — говорит он. — В Грузии, например, только на прилегающий к аэропорту территории установлено 24 камеры плюс в самом аэропорту. И все эти камеры фото- и видеофиксации сертифицированы, имеют свой номер и являются бесспорным доказательством в суде и где угодно при рассмотрении административного протокола. Если такую практику применять у нас – будет порядок. Сертифицированный прибор зафиксировал нарушение – нужно идти и оплачивать штраф. Или ездить по правилам. Такая практика в Украине уже существовала, но лжедемократия привела к тому, что хорошее начинание захлебнулось на корню в потоке жалоб и судебных исков.
Кому придется отвечать?
Что касается санкций, то они, по мнению аварийного комиссара Вячеслава Манукяна, должны применяться как к собственнику автомобиля, так и к тому, кто в момент нарушения был за рулем. Но для этого нужно внести определенные поправки в законодательство, поскольку на сегодняшний день в Украине законодательно не предусмотрена ответственность владельца автомобиля. То есть сейчас за нарушение ПДД отвечает только тот, кто нарушает.
— Я за то, чтобы выносили постановление на штраф и на водителя, и на человека, который является собственником автомобиля — в момент нарушения. Конечно, многие будут против. Ведь как происходит? Собственник автомобиля приносит доверенность, что передал автомобиль такому-то человеку, и приходится искать этого водителя-правонарушителя, — рассказывает он.
«Лучше камера, чем неадекватный полицейский»
По словам Вячеслава Манукяна, на некоторых улицах Харькова уже имеются приборы фото- и видеофиксации, установленные для фиксации количества автомобилей во избежание пробок и принятия экстренных мер.
— Например, на ул. Сумской, ул. Жен-мироносиц, ул. Иванова, площади Свободы, — говорит аварийный комиссар. — Кроме того, более 200 камер видеонаблюдения установлены по всему городу одним из операторов телекоммуникационой сети («Триолан»), которая предоставляет информацию полиции. Только на Алексеевке имеется штук сорок. Улицы Молочная, Гольдберговская, пр. Гагарина – все они сейчас под наблюдением. Эти камеры очень часто помогают восстановить картину и механизм ДТП.
А вот в камерах, которые планируется установить непосредственно для фотофиксации нарушений ПДД, по словам Вячеслава Манукяна, должен быть не только встроенный определитель скорости – они обязательно должны быть сертифицированы. Кроме того, должны выполняться определенные требования к хранению, обработке фото- и видеоматериалов. Система достаточно сложная, и реализовать ее непросто.
— На фотографии сразу же указывается время и скорость – в основном с этой целью они и будут установлены на дорогах, чтобы водители не нарушали скоростной режим. Будут контролироваться также проезд перекрестков, сигналы светофоров, полосы общественного транспорта и так далее, — говорит он. — Потому что полицейских сейчас откровенно мало – там большой недокомплект, утечка кадров. Тем более что и к самим полицейским очень много вопросов. Сейчас только по Харьковскому управлению патрульной полиции 27 незакрытых уголовных дел – за нарушение полицейскими правил дорожного движения, приведших к ДТП; за превышение власти и т.д. Три сотрудника арестованы и находятся в следственном изоляторе. Так что это нововведение я поддерживаю. Считаю, что чем меньше общение полицейских с народом — тем лучше ситуация на дороге. Попался – отвечай.
Нарушителю, говорит Вячеслав Манукян, будет направляться так называемое письмо счастья — вызов в полицию, иногда непосредственно с постановлением, в котором написано, что водитель оштрафован на определенную сумму.
— Конечно, и у полиции, и у почты появится куча дополнительной работы и расходов. Но это лучше, чем выпускать на дороги неподготовленных, неграмотных, неадекватных полицейских, — считает аварийный комиссар.
К слову, как сообщили «Вечернему Харькову»
в пресс-службе патрульной полиции Харькова, пока никаких распоряжений и разъяснений по поводу внедрения со следующего года видеофиксации на дорогах патрульные не получали.