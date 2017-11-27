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Поддельные документы, штампы и печати обнаружили харьковские таможенники в пункте пропуска «Гоптовка»

Поддельные документы, штампы и печати обнаружили харьковские таможенники в пункте пропуска «Гоптовка»
Должностными лицами таможни во время таможенного контроля транспортного средства с польскими номерами под управлением гражданина Узбекистана, который въезжал в Украину, были обнаружены печати и штампы нотариальной конторы и бюро перевода Республики Польша.
Штампы и печати имели признаки использования (остатки краски разных цветов). Кроме того, были обнаружены предметы канцелярских принадлежностей (ножницы, дырокол-пломбировщик для документов, штемпельные подушки (красного и синего цвета), письма с наклейками - стикерами и др. Обнаруженные предметы имеют признаки, используемые для подделки документов.

В то же время гражданином Узбекистана, а также в этот же день позже - гражданином Марокко были представлены для осуществления таможенного контроля поручения (как основание для ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств польской регистрации), на которых имелись оттиски печатей и штампов, визуально полностью идентичные оттискам вышеупомянутых выявленных печатей и штампов.

Таким образом, таможенники пресекли попытку ввоза в Украину авто с иностранной регистрацией по поддельным документам.

В отношении правонарушителей составлены протоколы о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. В дальнейшем будут проводиться проверочные мероприятия, в том числе с направлением запросов в соответствующие компетентные органы Республики Польша.

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