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В Харькове выявлен вирус гриппа

В Харькове выявлен вирус гриппа
За прошлую неделю в Харьковской области зарегистрировано гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 9037 человек, из них 6532 (72,3%) составляют дети в возрасте до 17 лет.
Показатель заболеваемости в области составляет 334,33 на 100 тысяч населения и не превышает показателя эпидемического порога. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий, сообщает Харьковский областной лабораторный центр Минздрава. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших увеличилось на 629 человек, а темп прироста заболеваемости – на 7,5%. Среди детей заболеваемость выросла на 10,7%.

Показатели заболеваемости в Харькове, Изюме, а также Боровском, Дергачевском, Изюмском, Коломакском, Купянском и Нововодолажском районах превышают средний по области.

Госпитализированы 192 больных, что составляет 2,1% от общего количества заболевших, в том числе — 135 детей до 17 лет (70,3%).

В Харькове заболели 5968 человек, из них детей     – 3756, или 73,2%. В сравнении с предыдущей неделей произошло увеличение количества заболевших на 586 человек и рост темпа прироста заболеваемости на 10,9%. Среди детей заболеваемость выросла на 16,3%. Превышение показателя эпидемического порога не отмечается, говорят в ХОЛЦ.

По данным вирусологического мониторинга при обследовании 121 больного с подозрением на грипп и ОРВИ вирус гриппа А (H3N2) выявлен у одного человека (1,9%). У 37,3% больных выявлен вирус парагриппа, у 31,4% — РС-вирус и у 29,4% — аденовирус.

По состоянию на 27 ноября по всей области привиты 6099 человек, что составляет 9,6% от числа запланированных лиц из групп риска.

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