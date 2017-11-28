Как подготовиться к аудированию на ВНО 28 ноября 2017 г. Юлия Андреева 0 0

В 2018 году одной из новаций ВНО по иностранному языку — английскому, испанскому, немецкому и французскому — станет аудирование, то есть восприятие речи на слух, предусматривающее прослушивание звуковых фрагментов и выполнение заданий к ним.

В связи с этим Центр оценивания качества образования обнародовал демонстрационные образцы тестов.



Аудирование — один из самых сложных видов речевой деятельности наряду с письмом, чтением и воспроизведением, говорит преподаватель французского языка с 27-летним стажем Виктор Галич.



— Человеку, который привык жить в окружении русских и украинских звуков, интонаций, смысловых ударений, нужно буквально встать на новые рельсы. Безусловно, это сложно, — считает Виктор Галич. — Множество людей, изучающих иностранный язык, испытывают трудности в восприятии живой звучащей речи даже после интенсивного курса изучения языка. В отличие от чтения, процесс слушания является необратимым, то есть мы можем несколько раз перечитать непонятную фразу, но вот «перемотать» назад живую речь зачастую невозможно. То есть аудирование – это более высокая ступень в овладении иностранным языком.



Поэтому готовиться к такому испытанию, подчеркивает преподаватель, нужно серьезно и заранее.



— Дело в том, что ученик привыкает к темпу речи, к разговорному стилю своего учителя. И если он слышит тот же текст из уст другого человека – наступает тупик, он не может разобрать какие-то слова, понять какие-то фразы. Поэтому цель аудирования – научить слушать разное воспроизведение речи в исполнении различных носителей языка, — говорит Виктор Галич.



Преподаватель вспоминает, как сам, будучи учеником, осваивал аудирование путем прослушивания популярных тогда французских шлягеров в исполнении Мирей Матье и Джо Дассена, которых очень любил.



— Прослушал, что-то на бумагу себе перенес, а на следующий день обсуждал с педагогом непонятные мне слова и выражения, — вспоминает он. — А в школе обычно учительница читала текст, а потом мы открывали тетради и писали, что услышали.



Уже будучи преподавателем французского языка в одной из харьковских специализированных школ, сам Виктор Галич уже по-другому учил своих воспитанников воспринимать речь на слух.



— Учитель, который ведет урок, не должен был читать текст, предназначенный для аудирования. Поэтому мы записывали своих коллег на магнитофон, чтобы учащиеся слышали речь в разном исполнении, — рассказывает он.



Сегодня, по словам Виктора Галича, у учащихся гораздо больше возможностей научиться прекрасно ориентироваться в устной речи.



— Сейчас есть все возможности для этого, — уверен преподаватель. — В интернете можно найти любую речь – немецкую, французскую, английскую, испанскую. Можно включать иностранное радио, телепередачи на иностранном языке. Можно даже прислушиваться к речи случайного прохожего, носителя иностранного языка. Едете в транспорте или идете по улице – прослушивайте тексты для аудирования. То есть пытайтесь воспринимать эту речь в любом исполнении. Занятия должны стать привычным делом.



А упражнения по аудированию могут быть самые разные.



— Есть, например, ретроградные упражнения, когда читается текст, а потом по нему задаются вопросы, на которые нужно ответить. Есть и такое упражнение: текст читается один раз, после чего пишется изложение. Есть устное аудирование. Есть упражнение на подстановку, когда даны предложения из текста, а в них пропущены либо окончания предложений, либо какие-то слова, выражения – и нужно их вставить, — говорит Виктор Галич.



В связи с добавлением к тестам ВНО по иностранным языкам части «Аудирование» Центр оценивания качества образования обнародовал демонстрационные образцы тестов.



— Чтобы облегчить подготовку к внешнему независимому оцениванию, а также ознакомить будущих участников со структурой теста, публикуем демонстрационные варианты тетрадей по английскому, французскому, немецкому, испанскому языкам, экземпляры бланков для переноса ответов, а также образцы аудиотекстов к части «Аудирование», – сообщили в Украинском центре оценивания качества образования. — В демонстрационных вариантах размещены задачи, по типам и количеству аналогичные тем, что будут использоваться во время основной сессии внешнего независимого оценивания по иностранным языкам.



Образцы тетрадей и аудиотекстов размещены в разделе «Предметы ВНО» в подразделах «Задачи сертификационной работы» на сайте УЦОКО по предметам: английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык.



Потенциальные участники тестирования также имеют возможность прослушать фрагменты текстов части «Аудирование» и потренироваться в выполнении заданий. Аудиофайл можно воспроизвести непосредственно в подразделе «Задачи сертификационной работы» или на канале YouTube.