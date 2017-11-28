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Харьковская чемпионка мечтает, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта: видео

Харьковская чемпионка мечтает, чтобы самбо стало олимпийским видом спорта: видео
Харьковчанка Анастасия Шевченко стала чемпионкой мира по самбо среди женщин в весовой категории до 60 кг. Соревнования прошли в середине ноября в Сочи.
Каким был путь к золотой медали, спортсменка рассказала в программе «Персона» на телеканале Р1.

— Анастасия, теперь вы сильнейшая самбистка в своей весовой категории не только в Европе, но и в мире. Полный набор наград. Недавно вы вернулись с соревнований, которые проходили в России, в Сочи. Впечатлений наверняка много. Поделитесь, как все проходило?

— Чемпионат мира – очень серьезные соревнования, к которым я долго готовилась, настраивалась. Как вид спорта самбо родилось в Советском Союзе, поэтому в том, что чемпионат проходил в России, есть своя логика. Местные относились к украинской команде  вполне лояльно, но я все равно чувствовала большую ответственность, понимала, что надо достойно отстоять честь своей страны, тем более на территории РФ.

— Вы сказали, что долго готовились к соревнованиям. Как проходили тренировки на протяжении года?

— Готовились мы в основном в Харькове, на базе «Динамо», но и на сборах часто бывали. Я понимала, что у меня хорошие шансы стать первой в мире, и это меня мотивировало.

— Сборная Украины по самбо на чемпионате мира состояла из 20 человек. Как вы поддерживали командный дух. Помогало ли то, что вы не одна участвовала в соревнованиях?

— Очень помогало. Мы друг друга поддерживали, болели за каждого участника команды. Я выходила на ковер и знала, что за меня держит кулачки вся команда, это давало силы. Я знала, что за моей спиной вся страна в лице нашей команды.



— Спортсмены каких стран считаются самыми сильными соперниками в этом виде спорта?

— На протяжении многих лет лидеры не меняются – Украина, Россия, Беларусь. Случается, что хорошо себя показывают  представители других стран, но самбо родилось в СССР, лидерство остается за постсоветскими странами.

— В финале вашей соперницей стала самбистка из Беларуси Екатерина Прокопенко.

— Да, она очень сильный боец и намного опытнее меня – мне 24 года, а ей 36. Я не первый раз встречаюсь с ней на ковре. В прошлом году на чемпионате Европы, к сожалению, проиграла ей. Потом у нас был поединок на турнире в Беларуси, и тогда я смогла выиграть с помощью болевого приема. Сейчас же, на чемпионате мира, в начале боя я также начала ей проигрывать, пропустила бросок на два балла, но не стала обращать внимания на недуачу и продолжала бороться. И когда моя соперница допустила ошибку, я этим воспользовалась и применила болевой прием, который и помог мне победить. Поясню, после применения болевого приема соперница должна или крикнуть, или постучать по ковру – тогда победа присуждается тому, кто применил прием. В моем случае было так: я применила болевой прием, соперница начала стучать, но судья почему то не отреагировал. Тогда белоруска начала уже кричать, и судья снова не обращал внимания. И только с третьего раза присудил мне победу. Что с ним произошло, непонятно. Может, он стоял с другой стороны и не видел, но я в тот момент решила не отступать и держала соперницу до победного конца.

— Для вас эта победа была принципиальной, так как в прошлом году на чемпионате мира вы завоевали второе место – немного не хватило, чтобы стать чемпионкой. В этом году ехали именно за победой?

— Да, я провела работу над ошибками, учла все особенности прошлого года, изучила соперников и очень надеялась на тот результат, который в итоге получила. Я понимала, что этого ждут от меня и болельщики, и тренер, и друзья. И это большая ответственность. Хотя я всегда очень ответственно подхожу к соревнованиям, и неважно – это чемпионат мира или областные соревнования.

— Почему вы выбрали такой вид спорта, как самбо? Многие скажут, что это не женский вид спорта.

— Я была очень скромным ребенком, и мама решила отдать меня в спортивную секцию, чтобы я больше общалась с людьми. В моей школе как раз открыли кружок по самбо, и я решила попробовать. У меня стало получаться, мне нравилось. Результаты из года в год повышались, и это мотивировало идти дальше. Кто знает, может быть, если бы в школе открылся другой кружок, я бы пошла туда и достигла хороших результатов в ином виде спорта. Или, наоборот, ничего не смогла бы достичь. Просто в моей жизни важную роль сыграл случай. А насчет того, женский это вид спорта или нет, в детстве я не думала –  все на ковре боролись на равных. А когда стала старше, уже не могла бросить, потому что это моя жизнь. Более того, я думаю, что самбо не мешает мне оставаться женственной.

— Спорт иногда устанавливает свои правила в жизни для спортсмена. Это касается еды, образа жизни и т.д. Как обстоят дела у вас?

— Я считаю, что особых правил или ограничений у меня нет. Веду обычный образ жизни, у меня много тренировок. Что касается питания, то я, например, ем сладкое и считаю, что это нужно делать – надо радовать себя. Конечно, я понимаю, что соревнуюсь в категории до 60 килограммов, и надо следить за весом.

— А если будете весить больше 60 килограммов, что тогда?

— За весом я начинаю следить примерно за неделю до соревнований, и если он приближается к 60 килограммам, немного начинаю ограничивать себя в еде, больше тренироваться. А вне соревнований могу есть что хочу. Понимаете, я много тренируюсь, все мои калории сжигаются на ковре, сладости просто не задерживаются в моем организме. В любом случае любите вы сладкое или нет, я советую всем заниматься спортом.

— Какие физические нагрузки, помимо основных тренировок, необходимы для самбо.

— Мы занимаемся многими видами спорта, чтобы поддерживать форму. Вот, например, часто играем в футбол, волейбол, я катаюсь на лыжах, на коньках. Люблю познавать что-то новое в спорте, главное – чтобы все было в удовольствие.

— Какие отрицательные стороны самбо вы бы назвали?

— Как и любой другой профессиональный спорт, самбо может отражаться на здоровье. Нужно заниматься грамотно, иначе можно нанести себе вред.

— Наверняка важна не только физическая подготовка, но и моральная. Как вы тренируете свой спортивный дух?

— Многие говорят, что важно не только физически, но и морально побороть соперника, но лично я не оказываю никакого морального воздействия на противника. Для меня очень важна поддержка команды, тренера, друзей и моей семьи. Важен настрой на борьбу, которую дает тренер. Когда я выходила на ковер в Сочи, мой тренер сказал: «Настя, ты сильнее всех участников, ты выиграешь». Я подумала: «Если мой тренер так считает, значит, не нужно сомневаться». Все так и вышло – я стала первой.

— Как изменилась ваша жизнь после победы, когда вы вернулись домой?

— Ничего особо не поменялось. И я понимаю, что нельзя останавливаться. Нужно все время подтверждать, что ты первый, – в любой момент могут заявить о себе более сильные соперники. Самбо, к сожалению, не олимпийский вид спорта, и нет звания выше, чем чемпион мира. Поэтому для меня важно завоевать это звание не один раз. Харьковчанин Виктор Савинов – шестикратный чемпион Европы и мира. Я хочу достигнуть таких же результатов, а может быть, и выше.

— Если самбо включат в список олимпийских видов, как это изменит вашу карьеру?

— Ох, если бы это произошло! В 2020 году уже точно нет, и в 2024-м вряд ли, а вот в 2028 году – возможно, но не знаю, позволит мой возраст участвовать в Олимпиаде. Но это все пока только разговоры. Никто не может сказать точно, как будут развиваться собятия в этом смысле. Но я бы очень хотела принять участие в Олимпийских играх – для меня это было бы что то невероятное.

— А какие существуют ограничения по возрасту в самбо?

— Особых ограничений нет. Моей белорусской сопернице, например, 36 лет. В прошлом году золото взяла 30-летняя спортсменка, серебро было у меня (23 года) и бронза – у 37-летней участницы.

— Расскажите, что в вашей жизни существует помимо спорта.

— Я учусь в ХАИ. Хочу сказать: в вузе понимают и принимают, что я много времени уделяю спорту, езжу на соревнования, поэтому не всегда вовремя выполняю учебные задания. Это мое второе высшее образование, перед этим я окончила институт физкультуры (Харьковскую государственную академию физической культуры. – Примеч. ред). Думаю, что свое будущее я хотела бы связать именно с тренерской деятельностью.

— Насколько мне известно, вы уже сейчас тренируете детей.

— Да, мне очень нравится работать с детьми – наблюдать, как они растут в спортивном смысле, как понимают этот спорт. Все это здорово!

— Для спортсмена важны условия, в которых он тренируется. Какие условия у вас?

— У меня есть зал для тренировок и ковер. Это самое главное, я считаю. Мы тренируемся на «Динамо», есть также зал в ХАИ. Свои личные средства я не вкладываю, все денежные вопросы решает тренер, за что ему большое спасибо. Таким образом, у меня есть возможность полностью сосредоточиться на тренировках.

— Позволяет ли ваш вид спорта заработать достаточно средств для жизни?

— Я думаю, что здравомыслящий человек, если поставит перед собой цель, например, заработать какую-то сумму денег, он сможет ее достигнуть. Надо работать, идти к цели, а не рассуждать об этом. Пока у меня нет именно финансовой цели. Если эта задача будет передо мной стоять, я смогу это сделать – в спорте или нет, но смогу. Но на сегодняшний день мне хочется достигать лучших результатов в самбо, хочется представлять свою страну на мировой арене. Я буду счастлива, если и другие украинские самбисты покажут хорошие результаты в Европе и мире. Мы достойны этого. У нас хорошие тренеры, хорошие ребята, и, думаю, у нас получится удерживать лидерские позиции в мире.

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