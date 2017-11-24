Афиша «Вечернего Харькова»: куда податься в выходные дни (25-26 ноября) 24 ноября 2017 г. Оксана Санина 0 0

В преддверии неотвратимо приближающейся зимы предлагаем морально подготовиться к будущим снегу и морозам, которые, однако, уже царят нынче на сценах харьковских театров и экранах кинотеатров. Впрочем, в мультфильме «Коко» действие происходит не совсем зимой, хотя, надо полагать, от Города мертвых холодком-то тоже повеет.