Афиша «Вечернего Харькова»: куда податься в выходные дни (25-26 ноября)
24 ноября 2017 г.
Оксана Санина
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В преддверии неотвратимо приближающейся зимы предлагаем морально подготовиться к будущим снегу и морозам, которые, однако, уже царят нынче на сценах харьковских театров и экранах кинотеатров. Впрочем, в мультфильме «Коко» действие происходит не совсем зимой, хотя, надо полагать, от Города мертвых холодком-то тоже повеет.
Кино
Нынешняя кинонеделя предлагает две новые семейные картины о совершенно разных праздниках – Рождестве и Дне мертвых. Что ж, какая семья – такой и праздник…
«Здравствуй, папа, Новый год! 2»
(США, 2017)
Жанр: комедия
Режиссер: Шон Андерс
В ролях: Марк Уолберг, Уилл Феррелл, Линда Карделлини, Мэл Гибсон, Джон Литгоу, Джон Сина, Алессандра Амброзио, Скарлет Эстевез, Оуэн Ваккаро, Диди Костин
Режиссер рождественской комедии под названием «Здравствуй, папа, Новый год! 2» пять лет назад явил миру ленту с названием «Папа-досвидос», снятую в том же дебильноватом жанре. В прочем, надо признать, тех пор он заметно вырос. Если в первом фильме фигурировал один недоотец (то есть, по сути, пол-отца), то в нынешней премьере отцов фигурирует аж четыре. То есть в восемь раз больше.
В новой картине поначалу в спор за двух чудных ребятишек вступают два отца – биологический, который вернулся в семью после нескольколетнего загула, и приемный, который все то время исполнял его обязанности. Ситуация непростая – каждый из них по своему хорош: первый – весел и крут, второй – душевен и заботлив.
Впрочем, со временем оба поняли, что ради блага младшего поколения вполне можно как-то уживаться, но относительная гармония царила только до Рождества, отпраздновать которое явились отцы отцов. А поскольку закон «яблочко от яблоньки недалеко падает» никто не отменял, эти самые престарелые яблоньки вывели конфликт на новый уровень.
В ролях: Гаэль Гарсия, Берналь Бенджамин Брэтт, Энтони Гонсалес
Мексиканский парнишка Мигель бредит музыкой, но его семья по непонятным причинам не одобряет того его увлечения. Тем не менее он не оставляет своего увлечения и мечтает стать похожим на своего кумира Эрнесто де ла Круза. В день Праздника мертвых, когда усопшие являются в мир живых, юный музыкант, напротив, оказывается в Городе мертвых – странном, но очень ярком и веселом месте, где не ступала нога живого человека.
В том необычном мегаполисе Мигель знакомится с фокусником Гектором, который становится его гидом по миру неживых. Здесь несостоявшийся пока музыкант имеет возможность пообщаться со своими почившими родственниками, которые могут пролить свет на ненависть, с которой в его семье относятся к музыке…
Два совершенно разных спектакля, предлагаемые к просмотру на этой неделе, объединяет лишь одно — действие в них происходит среди сугробов и метелей.
«Мышеловка»
Харьковский академический русский драматический театр им А.С.Пушкина
Жанр: детектив
Режиссер: А. Вецнер
«В этой пьесе есть понемногу почти для каждого. Вот почему она нравится людям разных возрастов и вкусов. По мере того, как события разворачиваются, зрителю все время хочется знать, что же дальше, а угадать, куда повернет сюжет в следующие несколько минут, трудно», - так сама Агата Кристи объясняла успех своего произведения у самых разных читателей.
Классический английский детектив, события которого развиваются в заснеженном пансионе, который становится ловушкой для семи гостей и одного полицейского. Каждый персонаж имеет свои тайны, и похоже, пришло время ответить за неблаговидные поступки, совершенные в прошлом.
Где посмотреть:
Харьковский академический русский драматический театр им А.С.Пушкина (ул. Чернышевская, 11): 26 ноября, 12:00
«Снежная королева»
Харьковский театр для детей и юношества
Жанр: сказка
Режиссер: Андрей Лебедь
Несмотря на всем известный сюжет сказки Ганса Христиана Андерсена, третья интерпретация по мотивам «Тайны снежной королевы» не оставит равнодушными ни детей, ни их родителей, которые получат прекрасную возможность на два часа перенестись в детство. Оригинальные декорации, яркие костюмы и рассказчики-тролли не дадут заскучать зрителям в ожидании разоблачения тайны.
Харьковский театр для детей и юношества (ул. Полтавский Шлях, 18): 26 ноября, 11:00, 14:00