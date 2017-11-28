Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Киевский район: ул. Валентиновская (Блюхера), 13-в (п. №1, стояк) до 17:00 28.11.17 г., ул. Астрономическая, 37 (п. №5, стояк), ул. Гоголя, 3 до 20:00 28.11.17 г.



Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 50-в (стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 27 (п. №11, стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 82 (п. №4, стояк) до 20:00 28.11.17 г.



Немышлянский район: Салтовское шоссе, 240, 240-а до 17:00 28.11.17 г., пр. Московский, 144/2 до 20:00 28.11.17 г.



Новобаварский район: ул. Полтавский Шлях, 175 (п. №3, стояк) до 17:00 28.11.17 г., Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (п. №1, стояк), пр. Дзюбы, 2 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 28.11.17 г.



Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 136-в, 138, 140, 144/1, 144/2, ул. Ньютона, 115/1, 115/2, пр. Гагарина, 201 (п. №2, стояк), пр. Петра Григоренко, 10-а (п. №1, стояк) до 20:00 28.11.17 г.



Холодногорский район: ул. Ильинская, 63 до 20:00 30.11.17 г.



Шевченковский район: ул. Клочковская, 163-173 (ч/с), пр. Победы, 59 (п. №6) до 20:00 28.11.17 г.