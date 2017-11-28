На Восточном сухие деревья остановили троллейбусы
28 ноября 2017 г.
Вечерний Харьков
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28 ноября 2017 г.
Вечерний Харьков
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со сносом сухостойных деревьев.
В этот период троллейбус №7 ходить не будет.
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