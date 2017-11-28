Харьков

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На Восточном сухие деревья остановили троллейбусы

На Восточном сухие деревья остановили троллейбусы
Движение троллейбусов по ул. Плиточной и ул. Шариковой запрещено до 12:00 28 ноября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со сносом сухостойных деревьев.

В этот период троллейбус №7 ходить не будет.

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