Харьков

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Харьковчанам в этом году предложат 66 тысяч новогодних елок

Харьковчанам в этом году предложат 66 тысяч новогодних елок
В этом году лесхозы Харьковской области планируют реализовать более 66 тыс. новогодних елок и 12,5 т еловых веток.

Как сообщил начальник Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александр Зинченко на заседании постоянной комиссии облсовета, деревья спилят в рамках мероприятий по уходу за лесными насаждениями.

Как отметил Зинченко, мероприятия обеспечат рациональное использование лесных ресурсов, помогут сохранить восстановительные свойства лесов.

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