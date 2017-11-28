Харьковчанам в этом году предложат 66 тысяч новогодних елок
28 ноября 2017 г.
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28 ноября 2017 г.
Как сообщил начальник Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александр Зинченко на заседании постоянной комиссии облсовета, деревья спилят в рамках мероприятий по уходу за лесными насаждениями.
Как отметил Зинченко, мероприятия обеспечат рациональное использование лесных ресурсов, помогут сохранить восстановительные свойства лесов.
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