Украина и Китай обновили программу сотрудничества в сфере космоса 28 ноября 2017 г. источник 0 0

Украина и Китай готовят расширение сотрудничества в космической сфере. Обновленные планы сотрудничества закреплены в принятой на днях в Пекине новой редакции двусторонней программы сотрудничества в области космоса до 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины, обновленная редакция программы двустороннего сотрудничества в области космоса на 2016-2020 годы утверждена в ходе прошедшего 20-23 ноября в Пекине заседания рабочей группы и IV заседания Подкомиссии по вопросам сотрудничества в космической сфере украинско-китайской межправительственной комиссии.



"В ходе заседания были подведены промежуточные итоги выполнения программы украинско-китайского сотрудничества в области космоса на 2016-2020 годы за 2017 год, подписан Протокол и принята обновленная редакция программы. Стороны отметили развитие положительной динамики сотрудничества в космической сфере между двумя странами, определили новые перспективные направления сотрудничества на средне- и долгосрочную перспективу", – говорится в сообщении.



Как уточнили Интерфакс-Украина в пресс-службе космического ведомства, внесенные в обновленную редакцию программы новые направления сотрудничества не подлежат огласке и "являются конфиденциальными".



Украинскую часть Подкомиссии по вопросам сотрудничества в космической сфере украинско-китайской межправкомиссии возглавил глава ГКАУ Павел Дегтяренко. В рамках визита в Пекин украинская делегация также посетила ряд организаций и предприятий космической отрасли Китая, где были обсуждены текущее состояние сотрудничества и возможности его дальнейшего развития, сообщает пресс-служба.



Напомним, Китай входит в число давних и перспективных партнеров Украины в космической сфере.



Долгосрочная программа украинско-китайского сотрудничества в космической сфере на 2016-2020 годы была утверждена сторонами ходе предыдущего заседания Подкомиссии в апреле 2016 года в Киеве. Документ предусматривает совместную реализацию более 70 проектов, большая часть из них предусматривает создание ракетно-космической техники с учетом реализации КНР Лунной программы и миссии по исследованию планет Солнечной системы, а также сотрудничество в сфере создания новых материалов и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).