Экономика

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Стоимость биткоина побила очередной рекорд

Стоимость биткоина побила очередной рекорд
Стоимость криптовалюти Bitcoin установила новый рекорд и составляет 10 тысяч долларов.
Как пишет "Громадськое", такая цена зафиксирована на нескольких биткоин-биржах в Южной Корее. На Bithumb стоимость самой популярной криптовалюти составляет 10,066. На Coinone и Korbit $ 10,108 и $ 10,047 соответственно.

В то же время на Сoinmarketcap.com стоимость Bitcoin составляла $ 9709.19.

Как сообщалось, в начале ноября один біткоїн стоил 7,14 тыс. долларов. Тогда аналитики отмечали, что биткоин растет на фоне новости о том, что одна из крупнейших бирж финансовых деривативов CME Group до конца года запустит торги фьючерсами на биткоинах. Еще одна возможная причина - покупка биткоина перед будущим форк Bitcoin2х, что произойдет до конца месяца.

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