Чем опасны поездки в общественном транспорте
28 ноября 2017 г.
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28 ноября 2017 г.
Причиной этого эксперты называют постоянную тревожность и депрессию, с которыми сопряжены регулярные поездки.
Ученые отмечают, что наиболее опасными являются поездки в автобусе. Пассажиры серьезно рискуют здоровьем, ведь в автобусах постоянные шумы, которые превышают максимально допустимый порог.
Несмотря на то, что люди не обращают на сознательном уровне внимания на этот шум, он все равно резонирует в головном мозге. Люди, которые регулярно пользуются общественным транспортом, жаловались на ухудшение самочувствия, потерю сна и аппетита, мигрень. Участники исследования, которые передвигаются посредством личных авто, жалуются на плохое самочувствие вдове реже.
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