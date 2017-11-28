Здоровье

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Чем опасны поездки в общественном транспорте

Чем опасны поездки в общественном транспорте
Канадские ученые из университета Торонто выяснили, что езда в общественном транспорте, в первую очередь в метро и автобусах, приводит к развитию патологий.

Причиной этого эксперты называют постоянную тревожность и депрессию, с которыми сопряжены регулярные поездки.

Ученые отмечают, что наиболее опасными являются поездки в автобусе. Пассажиры серьезно рискуют здоровьем, ведь в автобусах постоянные шумы, которые превышают максимально допустимый порог.

Несмотря на то, что люди не обращают на сознательном уровне внимания на этот шум, он все равно резонирует в головном мозге. Люди, которые регулярно пользуются общественным транспортом, жаловались на ухудшение самочувствия, потерю сна и аппетита, мигрень. Участники исследования, которые передвигаются посредством личных авто, жалуются на плохое самочувствие вдове реже.

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