В Украине официально опубликована судебная реформа

Как отмечается в документе, указанный закон вступает в силу со дня начала работы Верховного суда, определенного решением его пленума в соответствии с Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей", кроме изменений в Закон Украины "О высшем Совете правосудия", предусмотренных разделом 4 указанного закона, которые вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования этого закона; а также изменений в часть третью статьи 82, пунктов 4, 6 части первой статьи 106, статей 133, 147, 152, 155, раздела XII Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", которые вступают в силу со дня, следующего за днем опубликования этого закона.Как известно, рассмотрение законопроекта №6232 длилось 7 пленарных дней, поскольку к нему было подано 4383 поправки.Документ предусматривает создание Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, которая обеспечивает обмен документами (отправка и получение документов) в электронной форме между судами, между судом и участниками судебного процесса, между участниками судебного процесса, а также фиксирование судебного процесса и участие участников судебного процесса в судебном заседании в режиме видеоконференции.Исковые и другие заявления, жалобы и иные предусмотренные законом процессуальные документы, которые подаются в суды и могут быть предметом судебного разбирательства, подлежат обязательной регистрации в Единой системе в день поступления."Лицам, которые зарегистрировали официальные электронные адреса в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе, суд вручает любые документы по делам, в которых такие лица участвуют, исключительно в электронной форме путем их отправки на официальные электронные адреса таких лиц, что не лишает их права получить копию судебного решения в бумажной форме по отдельному заявлению", - говорится в документе.Лица, которые зарегистрировали официальные электронные адреса в Единой системе, могут подать процессуальные, другие документы, совершить иные процессуальные действия в электронной форме исключительно с помощью этой системы с использованием собственной электронной цифровой подписи.Указанная система функционирует в судах, Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Государственной судебной администрации Украины, в их органах и подразделениях, она осуществляет определение судьи или коллегии судей для рассмотрения конкретного дела в порядке, предусмотренном кодексами (автоматизированное распределение дел)."Единая судебная информационно-телекоммуникационная система начинает функционировать через 90 дней со дня опубликования Государственной судебной администрацией Украины в газете "Голос Украины" и на веб-портале судебной власти объявления о создании и обеспечении функционирования Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы", - говорится в документе.Рассмотрение дела на закрытом судебном заседании проводится в случаях, когда открытое судебное разбирательство может привести к разглашению тайной или иной информации, охраняемой законом, при необходимости защиты личной и семейной жизни человека, а также в других случаях, установленных законом.Законом определено, что Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности начинает свою работу со дня, следующего за днем опубликования председателем Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности в газете "Голос Украины" сообщения о начале работы Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.Согласно закону, судом кассационной инстанции является Верховный суд, который будет рассматривать дела в составе коллегии из трех или более нечетного количества судей.В закон "Об исполнительном производстве" вносятся изменения, которыми вводится Единый государственный реестр исполнительных документов, положение о нем утверждается общим нормативно-правовым актом Министерства юстиции и Государственной судебной администрации.Президент Петр Порошенко подписал подписал "изменение правил" в расследованиях и судах 22 ноября.