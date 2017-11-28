Сборная Украины под занавес добыла победу в Венгрии 28 ноября 2017 г. Борислав Грешилов 0 0

В венгерском городе Балмазуйварош женская национальная сборная Украины по футболу проводила свой второй матч группового отборочного турнира чемпионата мира 2019 года против сборной Венгрии и сумела вырвать победу уже в компенсированное время второго тайма – 1:0.

В этой встрече наставник украинской сборной Владимир Рева выпустил на поле четырех представительниц двух харьковских клубов – Ию Андрущак и Ольгу Овдийчук из «Жилстроя-1», Ирину Василюк и Яну Калинину из «Жилстроя-2». И уже на четвертой минуте Дарья Апанащенко вывела Ольгу Овдийчук один на один с вратарем венгерской сборной Сеч, но в последний момент нападающая отпустила мяч и не смогла нанести удар. А вскоре открыть счет могли Ольга Бойченко и Яна Калинина, но обе пробили неточно. Венгерки ответили опасным ударом головой своего лидера Якобфи, а на 35-й минуте только реакция Сеч спасла хозяек поля от гола после удара Бойченко с пяти метров.



Во втором тайме дело до голевых моментов долго не доходило, а уже на четвертой компенсированной минуте украинские футболистки провели быструю контратаку, которую завершила точным ударом в падении головой Дарья Апанащенко, – 0:1.



Набрав в двух играх четыре очка, сборная Украины поднялась в турнирной таблице четвертой группы на третье место. Она уступает два очка лидерам – сборным Дании и Швеции, опережая на два очка сборную Хорватии и на три – команду Венгрии (к слову, две последние сыграли уже по четыре матча). Отборочный турнир в украинской группе продолжится летом будущего года. 8 июня сборная Украины примет у себя шведок, а 12 июня – датчанок.