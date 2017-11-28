Спорт

  • 124
    •  / 

Сборная Украины под занавес добыла победу в Венгрии

Сборная Украины под занавес добыла победу в Венгрии
В венгерском городе Балмазуйварош женская национальная сборная Украины по футболу проводила свой второй матч группового отборочного турнира чемпионата мира 2019 года против сборной Венгрии и сумела вырвать победу уже в компенсированное время второго тайма – 1:0.
В этой встрече наставник украинской сборной Владимир Рева выпустил на поле четырех представительниц двух харьковских клубов – Ию Андрущак и Ольгу Овдийчук из «Жилстроя-1», Ирину Василюк и Яну Калинину из «Жилстроя-2». И уже на четвертой минуте Дарья Апанащенко вывела Ольгу Овдийчук один на один с вратарем венгерской сборной Сеч, но в последний момент нападающая отпустила мяч и не смогла нанести удар. А вскоре открыть счет могли Ольга Бойченко и Яна Калинина, но обе пробили неточно. Венгерки ответили опасным ударом головой своего лидера Якобфи, а на 35-й минуте только реакция Сеч спасла хозяек поля от гола после удара Бойченко с пяти метров.

Во втором тайме дело до голевых моментов долго не доходило, а уже на четвертой компенсированной минуте украинские футболистки провели быструю контратаку, которую завершила точным ударом в падении головой Дарья Апанащенко, – 0:1.

Набрав в двух играх четыре очка, сборная Украины поднялась в турнирной таблице четвертой группы на третье место. Она уступает два очка лидерам – сборным Дании и Швеции, опережая на два очка сборную Хорватии и на три – команду Венгрии (к слову, две последние сыграли уже по четыре матча). Отборочный турнир в украинской группе продолжится летом будущего года. 8 июня сборная Украины примет у себя шведок, а 12 июня – датчанок.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей28 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3207.35 грн
10 RUB 4.6048 грн
100 USD 2683.53 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи