ДТП под Харьковом: погибли два человека

Два человека - мужчина и женщина - погибли в авариях в Харьковской области 27 ноября.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, в 11.17 в Липецкий отдел полиции поступило сообщение о том, что на окружной дороге возле фабрики "Филип Моррис" произошло ДТП.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, сотрудники следственного управления и эксперты. Установлено, что 44-летний водитель автомобиля МАН не справился с управлением, съехал в кювет и от полученных травм погиб на месте.



Происшествие зарегистрировано в Журнале единого учета правонарушений. Обстоятельства устанавливаются.



В этот же день, в 16.31 в Харьковский райотдел поступило сообщение о том, что в Мерефе 54-летний водитель Toyota не справился с управлением и наехал на женщину в возрасте около 55 лет. От полученных травм гражданка скончалась на месте происшествия.



Установлено, что погибшая ехала на велосипеде по неосвещенному участку трассы без опознавательных знаков.



Сейчас принимаются меры для установления личности погибшей, проводится проверка.



Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений, решается вопрос об открытии уголовного производства.