В Харьковской области выросло количество ВИЧ-инфицированных

В Харьковской области с начала 2017 г. выявлено 556 ВИЧ-инфицированных (в 2016 году – 495).

Как сообщили в Харьковском областном центре здоровья, больных СПИДом в январе-октябре зарегистрировано 242 случая (за тот же период 2016 г. - 228). Чаще всего больные – это работоспособные люди в возрасте от 20 до 49 лет, на долю которых приходится около 70%.



По состоянию на 1 октября 2017 года в области на учёте состоит 4028 человек (на 100 тысяч населения – 150,2; в Украине – 329,6), в т.ч. 228 детей. У 65 детей диагноз ВИЧ-инфекции подтвержден.



Также на учете в области – 980 больных СПИДом (на 100 тысяч населения – 36,4; в Украине – 100,9). Среди впервые зарегистрированных инфицированных в текущем году – 163 ребенка в возрасте до 18 месяцев с неподтвержденным диагнозом.



Основным путем заражения в Харьковской области, как и в Украине, является половой. За 10 месяцев этого года половым путем инфицировалось 352 человека (63,3% от общего количества). Гомосексуальным путем заразились 6,3%, парентерально (при введении наркотических средств) – 24,1% (134 человека).