Минфин предлагает наказывать налогоплательщиков по-новому
28 ноября 2017 г.
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28 ноября 2017 г.
Минфин предлагает установить принцип виновной ответственности налогоплательщиков вместо существующей в настоящее время ответственности налогоплательщика без вины.
"В частности, налогоплательщик будет считаться виновным в совершении налогового правонарушения, если будет установлено, что он имел возможность соблюдения правил и норм, за нарушение которых Налоговым кодексом Украины предусмотрена ответственность, однако не принял достаточных мер по их соблюдению", - сказано в комментарии у законопроекту.
Документом предусмотрена система смягчающих и освобождающих от ответственности обстоятельств, при которых налогоплательщики не будут привлекаться к ответственности, например, из-за сбоя электронных систем принятия отчетности.
Законопроект содержит механизм возмещения государством вреда за неправомерные решения контролирующих органов и предлагает упрощенную процедуру такой компенсации.
Новшества касаются также изменений в налоговом уведомлении-решении, которыми предлагается ввести обязательное подробное изложение фактических обстоятельств дела и обоснование контролирующим органом введенных санкций.
Сейчас при Минфине создана рабочая группа, которая доработает законопроект с учетом международного опыта.
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