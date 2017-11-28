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Сколько будут зарабатывать сотрудники Государственного бюро расследований

Сколько будут зарабатывать сотрудники Государственного бюро расследований

Зарплата директора Государственного бюро расследований составит 48 тыс. гривен, следователь будет получать 32 тысячи гривен.
Как рассказала первый замглавы ГБР Ольга Варченко в интервью "Цензор.НЕТ", оклады сотрудников Бюро устанавливаются в соответствии с размером прожиточного минимума (на 1 января 2017 года - 1600 гривен).

"Директор ГБР - 48000, заместители - 44800, руководитель территориального управления, руководитель управления центрального аппарата - 41600, начальник отдела центрального аппарата - 38400, начальник отдела территориального управления - 35200, следователь - 32000", - сообщила Варченко.

На вопрос о том, где ГБР планирует набирать следователей, которые смогут и захотят качественно работать, Варченко ответила: "У нас не такая высокая зарплата, как в НАБУ, но надеюсь, что претенденты будут".

"Проблема не в том, что следователи не хотят работать. А в сумасшедшей нагрузке. В среднем у следователя полиции на руках от 300 до 500 дел. Он физически даже прочитать не успевает эти производства. Все потому что мы до сих пор не приняли закон о криминальных проступках. Если бы он был принят, это бы существенно разгрузило следствие, дало возможность следователю работать с делами так, как он должен с ними работать. В целом, огромное количество опытных следователей еще сохранилось и в органах прокуратуры, и в полиции", - отметила Варченко.

Напомним, 22 ноября президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором ГБР.

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