Сколько будут зарабатывать сотрудники Государственного бюро расследований 28 ноября 2017 г. источник 0 0

Зарплата директора Государственного бюро расследований составит 48 тыс. гривен, следователь будет получать 32 тысячи гривен.

Как рассказала первый замглавы ГБР Ольга Варченко в интервью "Цензор.НЕТ", оклады сотрудников Бюро устанавливаются в соответствии с размером прожиточного минимума (на 1 января 2017 года - 1600 гривен).



"Директор ГБР - 48000, заместители - 44800, руководитель территориального управления, руководитель управления центрального аппарата - 41600, начальник отдела центрального аппарата - 38400, начальник отдела территориального управления - 35200, следователь - 32000", - сообщила Варченко.



На вопрос о том, где ГБР планирует набирать следователей, которые смогут и захотят качественно работать, Варченко ответила: "У нас не такая высокая зарплата, как в НАБУ, но надеюсь, что претенденты будут".



"Проблема не в том, что следователи не хотят работать. А в сумасшедшей нагрузке. В среднем у следователя полиции на руках от 300 до 500 дел. Он физически даже прочитать не успевает эти производства. Все потому что мы до сих пор не приняли закон о криминальных проступках. Если бы он был принят, это бы существенно разгрузило следствие, дало возможность следователю работать с делами так, как он должен с ними работать. В целом, огромное количество опытных следователей еще сохранилось и в органах прокуратуры, и в полиции", - отметила Варченко.



Напомним, 22 ноября президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором ГБР.