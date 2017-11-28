Здоровье

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Найден необычный способ борьбы с шизофренией

Найден необычный способ борьбы с шизофренией
Группа психиатров под руководством профессора Тома Крейга (Tom Craig) из Королевского колледжа Лондона разработала новую терапию лечения больных шизофренией, которая позволяет избавиться от навязчивых слуховых галлюцинаций.
Метод основан на диалоге с «аватаром» — компьютерной визуализацией голоса, «живущего» в голове пациента.

60-70 процентов страдающих шизофренией сообщают, что они слышат «голоса» внутри головы. Обычно препараты позволяют уменьшить тяжесть симптомов, однако каждого четвертого пациента галлюцинации продолжают преследовать. Как правило, человеку с шизофренией кажется, что преследующий его «голос» принадлежит сущности, которая обладает личностью, преследует какие-либо цели и имеет власть над больным. Однако врачи научились помогать «слушателю» налаживать диалог с «голосами» и устанавливать контроль над галлюцинацией.

Терапия, называемая AVATAR, основана на симуляции «голоса» и разговоре человека с ним. Предварительные исследования, проведенные с участием 26 пациентов, показали, что новый подход позволяет уменьшить частоту галлюцинаций и их власть над больными. В новой работе терапия испытывалась на 150 добровольцах с расстройствами шизофренического спектра (в частности, с параноидальной шизофренией). Все участники принимали препараты, однако только половине из них назначили AVATAR-терапию. Другие пациенты, распределенные в контрольную группу случайным образом, были направлены на поддерживающее консультирование у психиатра.

В ходе AVATAR-терапии участники создали цифровое изображение лица, которому, по их мнению, принадлежал «голос». Во время ежедневных сеансов лечения, которые длились по 50 минут, пациенты находились в отдельной комнате перед монитором компьютера. В другом помещении был терапевт, который мог разговаривать с больными либо своим голосом, либо через «аватар». На первых сессиях врач говорил в точности то же самое, что участники слышали во время галлюцинаций, однако при этом он поощрял ответную реакцию пациентов. В дальнейшем «аватар» признавал наличие сильных сторон у человека. Всего терапия длилась полтора месяца.

Показано, что AVATAR-терапия привела к значительно большему уменьшению числа слуховых галлюцинаций, чем поддерживающее консультирование. При этом девять участников сообщили об исчезновении галлюцинаций на 12-й неделе лечения (семь в группе AVATAR-терапии и двое — при поддерживающем консультировании). На 24-й неделе таких пациентов стало 14 (восемь в опытной группе и шесть — в контрольной).

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ОН Клиник Харків

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