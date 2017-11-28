Найдена причина быстрого похудения

Американские ученые нашли эффективный способ быстро похудеть для тучных людей, как правило, страдающих сахарным диабетом второго типа.

Специалисты выявили три ключевых процесса, которые происходят в организме человека после перехода на низкокалорийную диету для быстрого снижения концентрации глюкозы в крови. Эти процессы также позволяют сбросить вес.

Во-первых, при диете в печени происходит снижение конверсии лактата и аминокислот в глюкозу. Во-вторых, там же наблюдается падение скорости превращения гликогена в глюкозу. В-третьих, происходит снижение содержания жира, из-за чего улучшается чувствительность печени к инсулину.



Эксперименты ученых проводились на мышах. Положительные эффекты от диеты наблюдались уже на третьи сутки. Выводы, полученные для грызунов, скорее всего, справедливы и для людей, считают ученые. Специалисты планируют убедиться в этом в ходе последующих исследований.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, к 2050 году у каждого третьего жителя страны будет сахарный диабет второго типа. Отчеты врачей указывают, что хирургическое удаление излишков жировой ткани приводит к снижению калорийности рациона и ремиссии заболевания.