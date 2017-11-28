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Найдена причина быстрого похудения

Найдена причина быстрого похудения
Американские ученые нашли эффективный способ быстро похудеть для тучных людей, как правило, страдающих сахарным диабетом второго типа.

Специалисты выявили три ключевых процесса, которые происходят в организме человека после перехода на низкокалорийную диету для быстрого снижения концентрации глюкозы в крови. Эти процессы также позволяют сбросить вес.

Во-первых, при диете в печени происходит снижение конверсии лактата и аминокислот в глюкозу. Во-вторых, там же наблюдается падение скорости превращения гликогена в глюкозу. В-третьих, происходит снижение содержания жира, из-за чего улучшается чувствительность печени к инсулину.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, к 2050 году у каждого третьего жителя страны будет сахарный диабет второго типа. Отчеты врачей указывают, что хирургическое удаление излишков жировой ткани приводит к снижению калорийности рациона и ремиссии заболевания.

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