Найдена причина быстрого похудения
28 ноября 2017 г.
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28 ноября 2017 г.
Специалисты выявили три ключевых процесса, которые происходят в организме человека после перехода на низкокалорийную диету для быстрого снижения концентрации глюкозы в крови. Эти процессы также позволяют сбросить вес.
Во-первых, при диете в печени происходит снижение конверсии лактата и аминокислот в глюкозу. Во-вторых, там же наблюдается падение скорости превращения гликогена в глюкозу. В-третьих, происходит снижение содержания жира, из-за чего улучшается чувствительность печени к инсулину.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, к 2050 году у каждого третьего жителя страны будет сахарный диабет второго типа. Отчеты врачей указывают, что хирургическое удаление излишков жировой ткани приводит к снижению калорийности рациона и ремиссии заболевания.
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