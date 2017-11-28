В чем польза воды из-под крана
28 ноября 2017 г.
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28 ноября 2017 г.
Специалисты изучили состояние здоровья 16 тысяч детей и подростков в возрасте 2-19 лет, которые участвовали в долговременном исследовании NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) с 2005 по 2014 год. Добровольцы заполнили диетологические анкеты, прошли стоматологическое обследование и сдали кровь для анализа. Полученные данные включали в себя уровень содержания тяжелых металлов в организме, а также частоту развития кариеса и употребления водопроводной воды.
Примерно у 3 процентов детей отмечалось повышенное содержание свинца в крови (более 3 микрограммов свинца на одну десятую литра крови). У 49,8 процента участников исследования был кариес разной степени тяжести. При этом около 15 процентов детей сообщили, что они не пили воду из-под крана. Для них риск развития кариеса был наиболее высок, однако содержание свинца в их крови оказалось низким.
Снижение вероятности заболевания кариесом связано с добавлением фторидов (химических соединений фтора) к водопроводной воде.
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