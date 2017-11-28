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Харви Вайнштейна засудят за секс-торговлю

Харви Вайнштейна засудят за секс-торговлю
Британская актриса Кадиан Нобл подала в нью-йоркский суд иск о секс-торговле в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Актриса обвиняет Вайнштейна в том, что тот удерживал ее в сексуальном рабстве. По словам женщины, продюсер принуждал ее к половым отношениям в обмен на роль в фильме, используя при этом свое влияние.

Представители продюсера заявили, что он отрицает все обвинения в сексе без взаимного согласия.

В октябре несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне этих признаний множество других голливудских знаменитостей и певиц стали рассказывать о приставаниях и изнасилованиях. В частности, аналогичные обвинения были выдвинуты и в адрес Кевина Спейси.

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