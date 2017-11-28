Харви Вайнштейна засудят за секс-торговлю

Британская актриса Кадиан Нобл подала в нью-йоркский суд иск о секс-торговле в отношении голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Актриса обвиняет Вайнштейна в том, что тот удерживал ее в сексуальном рабстве. По словам женщины, продюсер принуждал ее к половым отношениям в обмен на роль в фильме, используя при этом свое влияние.



Как уточняется в исковом заявлении, указанный инцидент произошел в 2014 году во Франции, когда Вайнштейн пригласил Нобл в свой номер в отеле и коммерческими обещаниями склонил к сексу. Срок исковой давности американского закона о секс-торговле составляет 10 лет. Размер компенсации, которую требует Нобл, не разглашается.

Представители продюсера заявили, что он отрицает все обвинения в сексе без взаимного согласия.

В октябре несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне этих признаний множество других голливудских знаменитостей и певиц стали рассказывать о приставаниях и изнасилованиях. В частности, аналогичные обвинения были выдвинуты и в адрес Кевина Спейси.