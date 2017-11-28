Определены самые плохие фильмы всех времен
28 ноября 2017 г.
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28 ноября 2017 г.
Рейтинг приурочен к выходу на американские экраны ленты «Горе-творец» Джеймса Франко. Картина рассказывает историю съемок легендарного фильма «Комната» режиссера, продюсера и сценариста Томми Уайсо. Критики считают «Комнату» «Гражданином Кейном» плохого кино.
В список вошло пять лент: «План 9 из открытого космоса» Эдварда Вуда (1959), «Шоугелз» Пола Верховена (1995), «Бриолин 2» Патришии Берч (1982), «Тролль 2» Клаудио Фрагассо (1990) и «Акулий торнадо» Энтони С. Ферранте (2013).
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