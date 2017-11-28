Назван новый способ борьбы с нездоровым ожирением

Ученые из Университета имени Бен-Гуриона в Израиле выяснили, что средиземноморская диета помогает уменьшить степень жировых отложений, которые накапливаются внутри и вокруг органов брюшной полости и наносят наибольший вред здоровью.

В 18-месячном исследовании приняли участие 278 взрослых, работающих в Центре ядерных исследований в городе Димона. Добровольцев случайным образом разделили на несколько групп, в одной из которых испытуемые употребляли низкокалорийную пищу, а в другой сидели на средиземноморской диете с низким содержанием углеводов.

Через 6 и 18 месяцев эксперимента участники проходили сканирование жировых отложений с помощью магнитно-резонансной томографии.

Выяснилось, что средиземноморская диета способствует уменьшению висцерального жира, скапливающегося вокруг органов брюшной полости, а также жировых отложений внутри печени, сердца и поджелудочной железы. Кроме того, рацион питания с низким содержанием углеводов способствует профилактике атеросклероза.

Средиземноморская диета предполагает высокое потребление овощей, фруктов, орехов, бобовых (гороха, фасоли и чечевицы), нерафинированного оливкового масла и рыбы. Такой рацион почти исключает продукты, содержащие насыщенные жиры, в частности молочные продукты, мясо и птицу. В средиземноморской диете также нередко допускается умеренное употребление вина.