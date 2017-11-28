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Харьковчане победили на домашнем чемпионате Украины по плаванию

Харьковчане победили на домашнем чемпионате Украины по плаванию
С 23 по 25 ноября в харьковском бассейне «Акварена» состоялся чемпионат Украины среди юниоров по плаванию.
Участие в соревнованиях приняли более 300 спортсменов до 16 лет из 19 областей страны, а по их итогам харьковские пловцы завоевали 16 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Наибольшее количество побед было на счету Максима Голубничего. Он победил на пяти дистанциях в индивидуальном плавании и двух эстафетах.

Также в одной из эстафет Вячеслав Балашов, Татьяна Евминова, Алиса Манойло и Валентин Нестеркин (3:45.90) установили юношеский рекорд Украины.

Победили пловцы Харьковской области и в общекомандном зачете. Второе место заняла сборная Киева, а третье было за командой Одесской области.

В зачете среди ДЮСШ, СДЮСШОР и спортивных клубов победу завоевала харьковская СДЮСШОР «Спартак», на счету воспитанников которой было 12 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. Второе место заняла одесская СДЮСШОР «Динамо», а третье - ДЮСШ «Восток» из города Бровары Киевской области.

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