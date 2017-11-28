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Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси после подписания нового контракта с каталонским клубом стал самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Аргентинец по новому соглашению получает 43 миллиона евро в год (3,6 миллиона в месяц, 900 тысяч в неделю, около 125 тысяч евро в день).

Таким образом, Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. До этого таковым считался бразилец Неймар из французского ПСЖ, чья зарплата составляет около 100 тысяч евро в день (36,7 миллиона в год). Летом форвард перешел из «Барселоны» в парижский клуб за рекордные 222 миллиона евро. Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду зарабатывает 34 миллиона евро в год.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. Вместе с командой он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он пять раз получал «Золотой мяч».

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