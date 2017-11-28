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Назван самый важный предмет в женской косметичке

Назван самый важный предмет в женской косметичке
Самым главным и полезным предметом в женской косметичке назван пинцет.

Отмечается, что пинцет будет полезен не только для удаления нежелательных волосков на лице, но и для разделения ресниц и удаления осколков из кожи.

Всего в список самых важных аксессуаров и инструментов для макияжа вошло пять вещей. Вторыми по полезности оказались щипцы для завивки ресниц. По словам экспертов, приспособление поможет обойтись без косметики, сделать ресницы длиннее и «распахнуть взгляд». «Бронзу» получило приспособление для бровей, на одном конце которого находится скошенная кисть, а на другом — щеточка. Инструмент идеально подходит для того, чтобы быстро поправить и расчесать брови в любых обстоятельствах.

Кроме того, в пятерку вошли спонж для нанесения тонального средства и расческа, которые, по мнению специалистов, быстро помогут привести в порядок кожу и волосы.

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