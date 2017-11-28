Здоровье

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Минздрав обещает сделать доступные лекарства еще доступнее

Минздрав обещает сделать доступные лекарства еще доступнее
В 2018 году Минздрав расширит программу «Доступные лекарства».
Она будет действовать еще для трех направлений заболеваний: хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, депрессивные состояния и для здоровья матери и ребенка во время беременности.

Правительственная программа «Доступные лекарства» действует с апреля 2017 года. Миллионы украинцев уже воспользовались ею и получили жизненно необходимые лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой.

– Программа зарекомендовала себя весьма успешно: в зависимости от региона «Доступные лекарства» ежемесячно получают от 100 до 200 тыс пациентов в более 6,6 тыс аптек, – рассказывают в министерстве. – Осенью спрос на программу не прекращает расти: ежемесячно пациенты используют больше на 150 тыс. рецептов. Бюджетом этого года на реализацию программы предусмотрено 700 млн грн, в следующем году эта цифра должна увеличиться до 1 млрд грн.

Учитывая расширение финансирования в следующем году, Министерство здравоохранения планирует добавить к правительственной программе «Доступные лекарства» еще три нозологии. Об этом говорится в проекте постановления КМУ «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины».

Решением министерства по рекомендации национальных и международных экспертов в программу планируется добавить лекарства от язвы и хронических гастроэнтерологических патологий, депрессивных состояний и анемии беременных в первом триместре. По предварительным подсчетам специалистов, включение этих заболеваний обойдется бюджету около 300 млн грн.

Также в проекте постановления предусмотрено добавить еще по одному действующему веществу для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом ІІ типа – «Лозартан» и «Глибенкламид».

– Доступные лекарства» – это начало кардинальных изменений в обеспечении граждан свободным доступом к эффективным и безопасным жизненно необходимым лекарствам. В перспективе мы планируем, чтобы каждый пациент был на 100% обеспечен лекарством от наиболее распространенных заболеваний. С нового года мы приобщаем к программе возмещения государством стоимости лекарственных средств еще три группы заболеваний. Ключевыми критериями их включения являются тяжесть болезни, динамика заболевания, распространение и эффективность лечения на амбулаторном звене, – отметил заместитель Министра охраны здоровья Роман Илык.
Справка
По данным Центра медицинской статистики Минздрава, каждый шестой украинец страдает заболеваниями органов пищеварения. У более 850 тысяч граждан в 2016 году диагностировали язву желудка или 12-перстной кишки.

По результатам исследования экспертов Международного медицинского корпуса, 4 из 10 основных причин инвалидности в мире вызваны расстройствами психического здоровья. К 2030 году депрессия станет третьей наиболее распространенной болезнью в странах с низким доходом и второй – со средним.

Анемия при беременности – это, прежде всего, риск здорового развития ребенка. Недостаточное количество эритроцитов и железа в женском организме может вызвать преждевременные роды, досрочное отслоение плаценты, родовое кровотечение и тому подобное. Данные Центра медицинской статистики Минздрава свидетельствуют о том, что каждая 4 беременная женщина страдает анемией. В 2016 году более 98 тысячам будущих матерей диагностировали эту патологию.

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