Финны предложили Харькову новые направления сотрудничества 28 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Представители Посольства Финляндской Республики в Украине и Европейской Бизнес Ассоциации предложили харьковским властям сотрудничества по нескольким направлениям, в частности, образованию, медицине, энергоэффективности, переработке отходов.