Экономика

  • 73
    •  / 

Финны предложили Харькову новые направления сотрудничества

Финны предложили Харькову новые направления сотрудничества
Представители Посольства Финляндской Республики в Украине и Европейской Бизнес Ассоциации предложили харьковским властям сотрудничества по нескольким направлениям, в частности, образованию, медицине, энергоэффективности, переработке отходов.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндской Республики в Украине Юха Виртанен сообщил, что за последние три года Финляндия выделила Украине более €30 млн и заинтересована дальнейшем сотрудничестве с Харьковом.

– Я был поражен проектами, которые реализовываются в Харькове, и считаю, что мы – на правильном пути. Финляндия готова поддержать направление энергоэффективности. Также у нас есть ноу-хау в сфере переработки отходов, и мы можем оказать Харькову экспертную поддержку в этом вопросе. Многие наши компании хотели бы работать в Украине. Харьков – очень большой город, сюда приходят инвесторы, новые компании, которые хотят иметь здесь свое представительство, – сказал Юха Виртанен.

Одна из финских компаний предложила городской власти реализовать совместные медицинские программы. В частности, внедрить инновационные технологии, направленные на профилактику и стабилизацию состояния после инфарктов миокарда и лечение болезни Паркинсона.

Эти предложения были озвучены на встрече представителей посольства с первым заместителем Харьковского городского головы Игорем Тереховым. Стороны увидели друг в друге надежных партнеров. Финляндия – с высоким уровнем кредитного доверия, сильной нишевой экономикой, и Харьков – с высоким рейтингом инвестиционной привлекательности, который неоднократно был признан лучшим городом для ведения бизнеса. На встрече договорились о реализации и обсуждении совместных инициатив и в дальнейшем, информирует пресс-служба мэрии.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей28 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3207.35 грн
10 RUB 4.6048 грн
100 USD 2683.53 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи