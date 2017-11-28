Финны предложили Харькову новые направления сотрудничества

Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндской Республики в Украине Юха Виртанен сообщил, что за последние три года Финляндия выделила Украине более €30 млн и заинтересована дальнейшем сотрудничестве с Харьковом.
– Я был поражен проектами, которые реализовываются в Харькове, и считаю, что мы – на правильном пути. Финляндия готова поддержать направление энергоэффективности. Также у нас есть ноу-хау в сфере переработки отходов, и мы можем оказать Харькову экспертную поддержку в этом вопросе. Многие наши компании хотели бы работать в Украине. Харьков – очень большой город, сюда приходят инвесторы, новые компании, которые хотят иметь здесь свое представительство, – сказал Юха Виртанен.
Одна из финских компаний предложила городской власти реализовать совместные медицинские программы. В частности, внедрить инновационные технологии, направленные на профилактику и стабилизацию состояния после инфарктов миокарда и лечение болезни Паркинсона.
Эти предложения были озвучены на встрече представителей посольства с первым заместителем Харьковского городского головы Игорем Тереховым. Стороны увидели друг в друге надежных партнеров. Финляндия – с высоким уровнем кредитного доверия, сильной нишевой экономикой, и Харьков – с высоким рейтингом инвестиционной привлекательности, который неоднократно был признан лучшим городом для ведения бизнеса. На встрече договорились о реализации и обсуждении совместных инициатив и в дальнейшем, информирует пресс-служба мэрии
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