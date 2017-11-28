Политика

  • 154
    •  / 

В «ДНР» и «ЛНР» заговорили об объединении

В «ДНР» и «ЛНР» заговорили об объединении
Так называемые власти самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" рассматривают создание "Новороссии" как "неизбежный процесс".
"Объединение в целом возможно. Для этого нужен оптимальный момент. По моему личному мнению, с одним руководством многие вопросы решать гораздо проще и эффективнее", — отметил "Известиям" так называемый глава "Народного совета "ДНР" Денис Пушилин.

При этом стороны отмечают, что поспешное образование "Новороссии" невозможно из-за Минских соглашений. "Дело в Минских договоренностях, две "республики" — их подписанты. Если создать "Новороссию" сейчас, то возникает сразу вопрос о Минских соглашениях", — пояснил "зампред Народного совета "ЛНР" Дмитрий Хорошилов.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей28 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3207.35 грн
10 RUB 4.6048 грн
100 USD 2683.53 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи