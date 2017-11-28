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У православных христиан сегодня начался Рождественский пост

У православных христиан сегодня начался Рождественский пост
У православных христиан 28 ноября начинается Рождественский пост, который продлится до праздника Рождества Христова.
Как сообщает БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», сорокадневный пост был установлен в 1166 году на Константинопольском Соборе. Ранее перед Рождеством постились семь или немного больше дней.

Филиппов пост является не строгим. Христиане исключают из рациона мясные, молочные продукты и яйца. Употреблять вино и рыбу разрешается кроме среды и пятницы, и некоторых других дней, согласно церковному уставу.

Благословение на послабление поста, если есть такая необходимость, можно получить, посоветовавшись со священником.

Во время Рождественского поста следует духовно приготовиться к великому празднику – Рождеству Господа Иисуса Христа. Главными средствами подготовки для каждого христианина являются молитва и воздержание. За время поста важно отказаться от вредных привычек, стараться совершать добрые дела.

Этот пост также называют «Филипповка». Название связано с именем апостола Филиппа, день памяти которого отмечают 27 ноября – на заговение.

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