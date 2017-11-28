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«Под елочку»: в Украине салат «Оливье» подорожал на четверть

«Под елочку»: в Украине салат «Оливье» подорожал на четверть
За год порция салата "Оливье" подорожала на 26,5 грн или более чем на 26%.
"Рецепт салата "Оливье" берем самый доступный: отварной картофель - 600 г, отварная морковь - 250 г, лук - 200 г, вареная колбаса - 600 г, яйца - 5 шт., соленые огурцы - 500 г, консервированный зеленый горошек - банка 420 г, майонез - упаковка 270 г, соль по вкусу", - написал в Facebook директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, основываясь на данных Госслужбы статистики и ценам рынка Днепр в Киеве.

По его подсчетам, в ноябре 2016 года для приготовления почти 3 кг салата "Оливье" было необходимо потратить 101 грн.

В 2017 году цены изменились следующим образом: "Отварной картофель - 5,8 грн за кг, или 3,5 грн за 600 г, отварная морковь - 6,4 грн кг, или 1,6 грн за 250 г, лук - 5 грн за кг, или 1 грн за 200 г, вареная колбаса - 74,8 грн за кг, или 44,9 грн за 600 г, яйца - 23,8 грн за десяток, или 11,9 грн за 5 шт. На консервацию и майонез мы потратим: на солено-маринованные огурцы - 24,3 грн за 500 г баночку, консервированный зеленый горошек - 23,6 грн за 420 г банку, майонез - 16,7 грн за 270 г упаковку".

Таким образом, в 2017 году приготовление почти 3 кг салата Оливье обойдется в 127,5 грн, что на 26,5 грн или более чем на 26% больше, чем годом ранее.

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