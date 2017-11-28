ГПУ по заявлению Виктора Януковича расследует дело о госперевороте 28 ноября 2017 г. источник 0 0

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по заявлению беглого экс-президента страны Виктора Януковича о госперевороте 2014 года.

«Соответствующее заявление четвертого президента Украины Виктора Януковича о насильственном захвате государственной власти в феврале 2014 года было подано в ГПУ 14 июля 2017 года. Мы получили сообщение, что по этому заявлению Генпрокуратурой Украины зарегистрировано уголовное производство №42017000000003432 и начато досудебное расследование», - сообщил адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк.



В своем заявлении беглый экс-президент требует проверить причастность к государственному перевороту в 2014 году министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, мэра Киева Виталия Кличко, генерального прокурора Украины Юрия Луценко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, экс-главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, нардепа от «Народного фронта» Сергея Пашинского, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока, экс-премьера Арсения Яценюка и других политиков.